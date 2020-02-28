Украинка завоевала золото Кубка мира по фристайлу

28.02.2020, 19:25, Новости дня

Украинская спортсменка Надежда Мохнацкая 28 февраля завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжному фрастайлу, который проходит в Казахстане, пишет Международная федерация лыжного спорта на своем официальном сайте.

Украинка в финальном выступлении заработала 73,66 балла.

Мохнацкая обошла представительницу США Ник Меган, которая финишировала второй (73,08 балла). Бронзу завоевала Жанбота Алдабергенова из Казахстана (71,2).

Национальный олимпийский комитет Украины сообщает, что это первая золотая медаль Кубка мира в карьере Мохнацкой.

Другая украинка Анастасия Новосад заняла 11-ю позицию. Лучшим украинцем среди мужчин стал Николай Пуздерко, который занял девятую позицию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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