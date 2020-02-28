Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ

28.02.2020, 19:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля ветировал закон о признании утратившим силу закона «О строевом уставе Вооруженных Сил Украины». Об этом говорится на странице документа на сайте Верховной Рады.

Если парламент учтет предложения главы государства к закону (на сайте Рады они пока не опубликованы), то для принятия закона необходимо 226 голосов. Также ВР может преодолеть вето президента, если за документ проголосуют более 300 депутатов – в этом случае Рада может не учитывать замечания Зеленского.

Закон об отмене строевого устава ВСУ был принят Верховной Радой 5 февраля 2020 года. 11 февраля его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков и направил на подпись президенту.

В пояснительной записке (.doc) отмечается, что отменить строевой устав необходимо, чтобы привести в соответствие со стандартами НАТО нормативно-правовые акты Украины.

В частности, сейчас строевым уставом определяются некоторые требования, которые в НАТО относятся к сфере компетенции Министерства обороны. Речь идет о полномочиях Минобороны «определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строй подразделений в пешем порядке и на машинах; порядок исполнения военного приветствия» и так далее.