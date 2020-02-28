«Разговоры о «турборежиме» оказались мифом». За полгода новая Рада приняла меньше законов, чем предыдущая

28.02.2020, 19:25, Новости дня

Верховная Рада IX созыва приняла за первые полгода своей работы 155 законов, тогда как парламент VIII созыва за аналогичный период – 173. Об этом 28 февраля сообщил Комитет избирателей Украины, который сравнил количественные показатели работы двух созывов. 

Кроме того, депутаты Верховной Рады VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов, чем их предшественники: 1,7 тыс. против 1,3 тыс. При этом действующие депутаты чаще работали в пленарном режиме: за полгода они провели 72 пленарные заседания, а Рада предыдущего созыва за этот же период – 63.

«Разговоры о «турборежиме» оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах, как количество принятых законов или поданных законопроектов, они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва», – сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Он отметил, что оценивать работу парламента по количеству принятых законов не стоит, но такой подход демонстрировало само руководство Рады и депутаты монобольшинства, «акцентируя на своей эффективности».

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что за 50 дней работы Рада приняла более 50 законов. «Думаю, что с такой скоростью вряд ли сможет поспорить какая-либо из предыдущих Рад», – заявил он в октябре. 

Правительство призывало депутатов отойти от «турборежима» и работать более системно, «чтобы быть предсказуемыми для общества и бизнеса». В Верховной Раде обещали прислушаться к совету. 

Разумков объяснял, что «турборежим» нужен был для того, чтобы «обеспечить законодательную базу для внедрения реформ», в дальнейшем, говорил он, парламент будет работать медленнее. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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