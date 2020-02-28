Песков назвал возможные даты новой встречи Путина с Эрдоганом

28.02.2020, 19:25, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию, что во время состоявшегося сегодня телефонного разговора между лидерами РФ и Турции обсуждалась возможность личной встречи двух глав государств.

"В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта", — рассказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Основной темой телефонной беседы двух президентов стало обострение ситуации в сирийском Идлибе.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", — сообщили после переговоров в пресс-службе Кремля.

Ситуация в Сирии также обсуждалась и во время телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.



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