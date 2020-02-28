Проводы Масленицы и открытие «Острова мечты»: куда отправиться на выходные

28.02.2020, 19:25, Новости дня

Кружевные, разноцветные и с самыми необычными вкусами: десятки видов блинов предлагают в эти дни на фестивале "Масленица". Москвичей ждут традиционные хороводы, карнавал и битва за снежную крепость. Кроме того, можно бесплатно отправиться на каток, а 29 февраля увидеть "Остров мечты".

Пятый день масленичной недели: по некоторым подсчетам, за это время на улицах Москвы было съедено 70 тысяч блинов. Самые популярные — шоколадные, фисташковые, свекольные и с сельдью. Попробовать их можно на фестивале "Масленица", который проходит на 30 площадках по всему городу. Развлекательная программа тоже очень насыщенная, подробно с ней можно познакомиться на сайте фестиваля.

Многие туристы, да и сами москвичи недоумевают, зачем прямо в центре города — возле Васильевского спуска — появились стога сена. Это еще одна праздничная площадка парка "Зарядье". Здесь тоже можно купить самые разные блины и попить чай из настоящего самовара c потрясающим видом на Москву. А в выходные здесь состоится красочное цирковое представление.

На ВДНХ на катке исполнят известные мюзиклы — 29 февраля на лед выйдут "Бурановские бабушки". В Коломенском проходит традиционная русская Масленица: хороводы, перетягивание каната и сожжение чучела. А в Парке Горького вечером 1 марта вместо соломенной бабы подожгут необычную пятиметровую инсталляцию!

29 февраля в столице открывается крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты". Всех гостей ждет бесплатная развлекательная программа с 10 утра до 22 часов вечера. Яркий карнавал, бои гладиаторов и концерты — все под одним куполом. На праздник вход свободный, а вот в зону аттракционов — по билетам. Для самых маленьких есть карусели и прогулки по сказочным лабиринтам. Для любителей острых ощущений — захватывающие горки, летающие кинотеатры и дом ужасов. Всего создатели парка подготовили 27 аттракционов.

Ну, а в столичных парках вечером 28 февраля стартует ежегодная акция "Ночь на катке" — вход для всех бесплатный. Тема в этом году посвящена карнавалам. Например, в Сокольниках пройдет кинокарнавал — там выступят фигуристы в костюмах персонажей известных фильмов. В Бабушкинском парке на льду закружатся живые цветы, в Таганском парке танцевать будут под индийскую музыку. В Парке Горького гостям предложат отправиться в космос и примерить костюм, сделанный из антенн и жестяных банок. А в саду "Эрмитаж" состоится венецианский карнавал. Маски будут выдавать всем при входе.

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"Вести-Москва"