Президенту предложат поправку о Боге

28.02.2020, 19:25, Новости дня

Среди поправок в Конституцию будет и предусматривающая упоминание Бога в историческом контексте.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон страны, директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

По ее словам, она вместе с другим сопредседателем рабочей группы, руководителем комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом и рядом экспертов долго обсуждали данную тему и пришли к выводу, что поправка может звучать так: "РФ, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".

По мнению Хабриевой данный вариант не задевает статью 28 Конституции, где говорится о свободе вероисповедания и статью № 14 о том, что РФ является светским государством.

Она подчеркнула, что рабочая группа собирается предложить данный вариант на рассмотрение президента РФ Владимира Путина, отметив, что вера в Бога преподносится в историческом контексте и соотносится с его упоминанием в конституциях многих стран мира.

В свою очередь, Клишас отметил, что необходимость уважать предков, которые "с верой в Бога передали нам великую страну", будет прописана в статье № 3 Конституции РФ.

По его словам, такая формулировка означает, что РФ остается светским государством, в котором его граждане могут свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

Как сообщает "Интерфакс", участники заседания Межрелигиозного совета РФ и Христианского межконфессионального консультативного комитета, которое 28 февраля прошло в Москве, выразили поддержку идее упоминания Бога в Конституции.

Также представители православных, протестантских, мусульманских, иудейских, католических организаций РФ посчитали важным закрепить в основном законе поправки, закрепляющие представление о браке как о союзе мужчины и женщины.



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