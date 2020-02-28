Мнение: Starbucks собирает деньги на химическую кастрацию детей-трансгендеров

28.02.2020, 19:15, Разное

В 2020 гигант кофейной индустрии решил выйти за пределы общепита. Отныне в Соединённом Королевстве в заведениях Starbucks продают печенье в форме русалок, а все вырученные средства передаются в одноимённую организацию Mermaids («Русалки»). Компания была основана в 1995 году и известна свой поддержкой трансгендерной темы.



Трансгендерность — это несовпадение гендерной идентичности или гендерного выражения человека с зарегистрированным при рождении полом. Понятие никак не связано с сексуальной ориентаций. Проявляется по-разному: кто-то чувствует себя женщиной в мужском теле или наоборот — идентифицирует себя как нечто, выходящее за рамки бинарной гендерной системы.

Трансгендерность нельзя назвать болезнью или расстройством, но в тоже время она доставляет человеку психические неудобства, вызывает стресс. Его ещё называет гендерной дисфорией.

Численность трансгендерных людей и других гендерных меньшинств около 25 миллионов.

Starbucks, видимо, решил, что несовершеннолетним, которые и так чувствуют себя чужими в своём теле, нужна химическая кастрация.

Химическая кастрация — это процедура, если можно так выразиться, направленная на обратимое угнетение сексуального влечения и половых рефлексов. Бывает двух типов: принудительная и добровольная. Первая применяется в некоторых странах в качестве наказания над преступниками. Вторая, соответственно, совершается по доброй воле.

Результат достигается с помощью введения специализированных препаратов, имеющих гормональную природу. Они провоцируют изменения в организме. Под удар ставится вся эндокринная система, в результате чего запускается целый ряд биохимических и физиологических реакций. Как поведет себя организм в дальнейшем — остаётся только гадать.

Спорить с природой – дело сложное и опасное. А уж примешивать в этот процесс сугубо коммерческие организации — недальновидно и отчасти глупо.

P.S В 2018 году «Русалки» получили £500 тыс. в виде гранта на своё развитие и основатель Mermaids смог сделать своему несовершеннолетнему сыну химическую кастрацию в Таиланде.