Мнение: Словарь липучек

28.02.2020, 19:13, Разное

Вы уже слышали наверное вот эту тему: «орбитинг», «стешинг», «гостинг»?

Это англоязычный сленг, которым обозначается плохое поведение в отношениях.

Если у человека внешний локус, то за все его неудачи в личной жизни ответственен другой.

Другой разочаровался в общении и перестал писать безо всякого «дело не в тебе, а во мне» и прочих арий Мертвого Жука?

Это «гостинг». Таким словом липучки называют исчезновение собеседника переписок без его извинений и оправданий.

Человек просто перестал писать, но смотрите, какие ужасы описываются про это.

«Подобное отношение оставляет не угасающее чувство тревоги, во время которого вы ожидаете услышать от вашего нового знакомого хоть что-то при каждом сигнале телефона. Но проверяя смартфон, каждый раз натыкайтесь только на сообщения от друзей или уведомления оператора. Может понадобиться гораздо больше времени, чтобы преодолеть такой разрыв, во-первых, из-за мучительного периода ожидания, во-вторых, из-за чувства неопределенности, причиной которого явился тот факт, что вы так и не поняли, что именно пошло не так. В наши дни люди относятся к призракам так, будто это просто забавная причуда знакомств в эпоху цифровых технологий, но это не так. Часто это мучительно для жертвы и создает реальные проблемы доверия и интимности в будущем.»

Представьте себе эту жертву, которая в общении была так эгоцентрична и занудна, а может быть тупа и хамовата, что ее собеседник сбежал.

Ответственость за ее переживания возлагается на него, на этого сбежавшего.

Не от собственной липкости и привычки застревать в ожиданиях и претензиях ей предлагают избавиться, не прокачивать навыки общения ее учат, нет, ей предлагают обратить свои заплаканные очи к другому и обвинять его в гостинге.

Эти названия совсем не случайно звучат как термины сексуальных вторжений в чужое тело.

«Гостинг» звучит как «фистинг».

«Орбитинг» как «петтинг».

Такой суффикс позволяет считать, что активные действия совершаются одной стороной по отношению к другой стороне, пассивной.

Обиженкам предлагается считать себя не субъектами, а объектами.

С этой стороны — овощ, а с той стороны — тот, кто этот овощ чистит, крошит, ковыряет, режет.

С этой стороны — беззащитная, недееспособная жертва, а с той стороны — абьюзер, осуществяющий орбитинг или стешинг.

Орбитинг — это когда жертву не подпускают слишком близко, не вступают с ней в отношения, но иногда что-то пишут, кидают картинки, музычку.

Вот эта вот невинная возня, обычное сетевое знакомство называется у липучек страшным словом «орбитинг», считается, что их держат на орбите, чтобы мучить.

Понятно, что мучиться в таком случае будет только жадина с распахнутой хлеборезкой, которая зачем-то присвоила того, кто не хотел с ней сближаться.

Но не вампиризм и не липкость этой жадины считается причиной ее драмы, а тот факт, что другой человек немного поддерживает знакомство, не делая шагов в распахнутую пасть.

Во всех бедах липкие человечки обвиняют тех, кого им не удается сцапать и съесть.

Они уже разинули свою пасть, а от них сбежали или кинули в открытую пасть только крошки.

Кидать крошки — тоже имеет название. «Бредкрамбинг»

Вот что пишут об этом липкие люди:

«В отличие от призрака («гостинга»), который полностью прекращает общение, крошитель любит отправлять кокетливые но не содержательные сообщения вроде «эй, как дела?», особо не прилагая усилий, чтобы встретиться. Это может продолжаться месяцами, даже годами. Для такого человека это простой способ держать дверь открытой, если он решит, что хочет что-то предпринять в будущем, или чтобы вы так отчаялись, что согласились на самые худшие условия»

Не прилагает усилия для встреч!

Так и представляются разгневанные рапы с глазами полными слез.

Крошитель — это прямо Потрошитель, точит свой нож и поджидает, когда голодная рапа согласится на любые условия.

Так вампиры проецируют на других свою кровожадность.

От ожидания любая липучка нагревается и в ней образуется много энергии, готовой перейти в действия.

Ее аппетит растет.

Липучка ждет-ждет и вот она уже она настолько нагрелась, что сама готова прилагать усилия для встречи.

Но в этой липкости липучки виноват симпатичный чувак, который кидал ей приветики. Он виноват уж в том, что хочется ей кушать.

Ей хочется кушать, а он, кидая вкусные крошки, разжигает в ней аппетит.

У чувака все нормально, у липучки колоссальное количество проблем: у нее зависимая самооценка, внешний локус, отсутствие своих опор, фокус внимания ее не поддается никакому ее контролю. Она похожа на тряпку, хотя рождена быть человеком. Но ей предлагают видеть проблемы не в себе, а в том, кто показался ей вкуснятиной.

Хотя он, между прочим, отдельный, живой человек, и раскрывать хлеборезку на него должно быть стыдно.

Люди без хлеборезки хотят общаться по взаимному желанию, со взаимным удовольствием, а нашу липучку не интересует, что у человека нет желания, нет удовольствия от частого общения с ней, она бесится и злится, что не может его заглотить целиком.

И вот это скопище монстров обзывают крошителями и призраками тех, кто им нравится, а близости с ними не хочет.

Но кто же захочет близости с монстром?

Любая липучка может перестать быть монстром, но для этого нужно закрыть хлеборезку, перестать видеть в других свой корм.

И тогда не появится у нее ни одной претензии, что кто-то «не прилагает усилий для встречи» или «кидает крошки вместо серьезных предложений».

Почему другой человек должен делать то, чего он не хочет?

Пусть он делает то, что хочет, общается столько, насколько хватает его симпатии, а вы сами решайте, чем ему отвечать.

Это в ваших границах — прекратить общение с теми, с кем нет никакой динамики, или не прекращать, а так и оставаться просто приятелями.

Вот еще одна липкая страшилка: «стешинг».

Это когда с жертвой общаются, но с друзьями ее не знакомят и скрывают от них факт общения с ней.

Жертве посмотреть бы на себя критически, скинуть килограммы лишнего веса, вылечить прыщи, одеваться не так стремно, научиться себя вести как культурный человек, а не дикая обезьяна. И не будут ее стесняться.

А еще хорошо бы, заметив, что ее стесняются, прекратить липнуть. Даже если она дикая обезьяна, все равно надо иметь самоуважение.

Сделать нужно хоть что-нибудь самой для себя, чтобы не оставаться в жалкой роли.

Но нет, липучки на то и липучки, что они хотят прилипнуть и повиснуть как сопли как ком-то.

А потом сохнуть, обвиняя другого, что он недостаточно любит.

Их ответственность за собственное самочувствие в полном объеме закреплена за другими.

Это внешнелокусная дрянь из каждого утюга сейчас пробирается в мозги молодых людей.

И те тратят золотые года на обвинения окружающих в своих проблемах.

А ведь могли бы начать строить свои опоры. С юности начать.

Знакома тема, друзья?