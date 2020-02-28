Екатеринбургский колледж захватили неизвестные в масках

28.02.2020, 19:13, Новости дня

Колледж Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) в Екатеринбурге захватили неизвестные в масках, сообщают СМИ.

Днем в пятницу мужчины в масках зашли в здание, где расположено учебное заведение, сообщили в колледже телеканалу «360».

«Угрожая физической расправой, неизвестные удалили из здания колледжа часть сотрудников учебного заведения и студентов, большинство из которых является несовершеннолетними, сорвав учебные занятия. Оставшиеся студенты и преподаватели оказались заблокированы в здании вуза. Дети очень напуганы», – сообщили собеседники телеканала.

В свою очередь мужчины в масках рассказали, что есть решение Арбитражного суда Свердловской области, по которому владельцы здания признаны банкротом, а сам колледж признан несостоятельным.

К колледжу претензий нет, объяснили неизвестные. Студенты могут продолжать занятия, им никто не угрожает.

«Мы все сейчас на территории колледжа. Здесь также неизвестный нам ЧОП. Стоит командир ЧОПа, она не представляется и ничего не говорит. Когда был захват, студентов толкали, обзывали, многие были в слезах. Полиция приехала, но бездействует, сказали – разбирайтесь сами. Из колледжа студенты уйти-то могут, но они не понимают: что им дальше делать», – рассказал преподаватель колледжа Андрей Плотников.

По его словам, захватили здание представители компании «Лоза» и временная управляющая. Они пришли якобы в институт, но института в здании нет уже с 2016 года. «Лоза» – частная фирма, которая получила права на часть здания.Но эти люди никогда не имели отношения к этому зданию, но теперь у них есть номинальное право на половину здания.

«Ситуация следующая. Люди незаконно получили запись в реестре о владении половиной доли здания. В отношении этих людей было возбуждено уголовное дело и вынесен обвинительный приговор. Запись не аннулировали. Соответственно, группа людей, пользуясь, что запись не удалена, начала банкротить институт. Они сегодня ворвались, выгнали детей, сейчас мы обратились за возбуждением уголовного дела и к правоохранителям, и в прокуратуру», – объяснил адвокат Андрей Комиссаров.

В свою очередь пресс-секретарь управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская сообщила Ura.ru, что на место приехала группа росгвардейцев после того, как охранник учреждения нажал тревожную кнопку.

Собеседники издания в колледже сообщили, что из здания выпускают только студентов.