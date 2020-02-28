Песков назвал возможные даты встречи Путина и Эрдогана в Москве

28.02.2020, 19:13, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об обсуждении вопроса встречи глав РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.

«В настоящий момент, в том числе и по итогам сегодняшнего телефонного разговора двух президентов, прорабатывается возможность встречи на высшем уровне в Москве 5 или 6 марта, то есть на следующей неделе», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Эрдоган ранее заявил о намерении не позднее 5 марта провести встречу «лицом к лицу» с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

В пятницу главы государств провели телефонный разговор, по итогам которого не исключили встречи в ближайшее время.



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