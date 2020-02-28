ОНФ провел пресс-конгресс в крымском университете

28.02.2020, 19:13, Новости дня

ОНФ провел третий из восьми пресс-конгрессов «Правда и справедливость» – эффективная региональная журналистика» в Крымском федеральном университете имени Вернадского.

Сопредседатель уентрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева призвала региональных журналистов к партнерству с проектами Народного фронта и посвятить хотя бы одну свою работу Году памяти и славы, сообщается на сайте ОНФ.

«Я благодарна журналистам, которые, несмотря на то, что тема увековечения памяти – несильно хайповая, как сейчас модно говорить, тем не менее готовы и хотят рассказывать об этой работе, о тех людях, ради которых мы объединились в движение, о тех молодых ребятах и их взрослых наставниках, которые участвуют в этой работе, – подчеркнула Цунаева. – Для меня, как общественника, очень важно, чтобы с вашей стороны был профессиональный и ответственный подход к той теме, которой вы занимаетесь. И очень здорово, когда у журналистов при общем кругозоре есть какая-то своя особенная тема».

Журналист, писатель, правозащитник Марина Юденич провела на пресс-конгрессе мастер-класс, посвященный современным изменениям в журналистской работе, которая технически стала легче, но вместе с тем стала размываться с профессиональной точки зрения.

По словам Юденич, журналисты должны ориентироваться в подготовке своих материалов не на сиюминутную волну хайпа, а на внутреннюю убежденность в своей правоте и уже «собранную необходимую сумму знаний». Однако в регионе журналисты чувствуют себя менее защищенными, чем федеральные журналисты, поскольку им приходится сталкиваться «один на один» с местными властями, а иногда даже с лидерами преступных группировок.

«ОНФ берет под свое крыло журналистов, которые остро обозначают проблемы, не боятся идти на конфликты – это гарантия того, что их работа будет безопасна. С другой стороны, это гарантия, что работа будет честной. Поскольку, давайте скажем правду, журналисты тоже не всегда объективны в своих расследованиях», – отметила Юденич.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева высоко оценила активность журналистов Южного федерального округа при презентации своих работ.

«Чем больше мы узнаем правду и понимаем проблематику, тем проще нам помочь журналистам, рассказывающим о бедах простых людей, достучаться до тех, кто принимает решения. Мне нравится, что люди приезжают очень подготовленными, они предоставляют дополнительную информацию. С каждым разом такие встречи становятся более содержательными с точки зрения профессионального диалога», – поделилась Плещева.

В этом году от журналистов на творческий конкурс ОНФ «Правда и справедливость» поступило более 6 тыс. заявок, в том числе 542 из Южного федерального округа. Предыдущие пресс-конгрессы, на которых представители региональной прессы представляли свои работы членам жюри и участвовали в профессиональных дискуссиях, прошли в Казани и Ставрополе. Всего перед большим медиафорумом ОНФ состоятся восемь пресс-конгрессов в каждом федеральном округе.