Российский рынок акций обновил почти двухлетний рекорд по падению за день

28.02.2020, 19:13, Новости дня

Российский рынок акций закрыл торги падением на 4,5-6% по основным индексам на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире, показав сильнейшее однодневное падение с апреля 2018 года, когда в отношении РФ были введены американские санкции, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов пятницы упал на 4,48%, до 2 тыс. 785,08 пункта, индекс РТС – на 6,24%, до 1299,69 пункта. Индексы 28 февраля обновили минимумы, соответственно, с октября 2019 года (2 тыс. 744,19 пункта) и с августа 2019 года (1тс. 279,74 пункта), передает РИА «Новости».

По данным Мосбиржи, февраль стал худшим для российского рынка акций за многие годы. Индекс биржи обновил рекорд падения с мая 2015 года, РТС – с декабря 2014 года. Индекс Мосбиржи в феврале 2020 года упал на 9,48%, индекс РТС – на 14,33%.

В отраслевом разрезе за прошедший месяц наихудшую динамику показали индексы «нефти и газа» Московской биржи (-12,86%), «транспорта» (-11,67%) и «потребсектора» (-9,58%). Также значительно снизились индексы секторов «химии и нефтехимии» (-6,74%), «финансов» (-5,92%), «металлов и добычи» (-5,62%), «электроэнергетики» (-5,09%). Несколько в лучшем положении оказался индекс «телекоммуникаций», который снизился на 1,76% по итогам февраля.

Ранее Евросоюз запустил процесс совместного мониторинга влияния вспышки коронавируса на экономику государств-членов сообщества. Также из-за коронавируса продолжили рекордное падение Биржи США, Японии и Китая.