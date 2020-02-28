Информатор: сотрудники Минздрава США не были подготовлены к встрече с людьми, эвакуированными из Китая

28.02.2020, 19:10, Новости дня

Газета Washington Post сообщила о жалобе информатора, в которой говорится, что сотрудники Министерства здравоохранения и социальных служб общались с американцами, эвакуированными из Уханя – китайского города, который стал эпицентром вспышки коронавируса – не пройдя надлежащей подготовки и без защитных средств.

В публикации Washington Post говорится, что анонимный информатор — высокопоставленная сотрудница Минздрава, которая в итоге была «несправедливо и ненадлежащим образом переведена на другую позицию после того, как выразила беспокойство» по поводу того, что сотрудники министерства могли также заразиться опасным вирусом.

Информатору, пишет издание, было предложено в срок до 5 марта принять предложение о переводе на другую должность. В противном случае ее обещали уволить.

В жалобе информатора говорится, что сотрудники министерства не были подготовлены к встрече с эвакуированными людьми, в отличие от сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые работали в спецодежде, перчатках и защитных масках

В публикации сообщается, что информатор заявила в своей жалобе, что сотрудники министерства не проверялись на наличие вируса ни во время, ни после завершения операции по встрече людей, эвакуированных из Уханя.

Эвакуированных американцев отправили на карантин и разместили на военных базах в Калифорнии и Техасе.

Пресс-секретарь министерства Кэйтлин Окли сказала в интервью Washington Post: «Мы очень серьезно относимся ко всем жалобам информаторов и предоставляем этим людям всю соответствующую защиту в соответствии с законом о защите информаторов».