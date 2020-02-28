В России завершилось предварительное следствие по делу Уилана

28.02.2020, 19:10, Новости дня

В России завершилось предварительное следствие по делу американца Пола Уилана. Федеральная служба безопасности обвиняет его в шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ожидается, что на следующей неделе дело Уилана будет направлено в генеральную прокуратуру для составления обвинительного заключения.

Защита Уилана просит прекратить уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Сам Уилан вину не признает.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он получил флешку с секретными данными. Американец утверждает, что не знал о её содержании.

Посольство США в России заявляет, что до сих пор не получило доказательств вины Уилана, а обращение с арестованным в изоляторе называет "недостойным". Здоровье Уилана ухудшается, а российские власти не оказывают ему необходимую помощь, утверждают в дипмиссии.

У Уилана, помимо гражданства США, имеются гражданства Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. Дважды участвовал в военной кампании в Ираке, в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом за причастность к хищениям, а затем уволен из вооруженных сил.

  • Радио «Свобода»

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