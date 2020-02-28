Чем объемнее бокалы, тем больше вина выпивают люди

28.02.2020, 19:04, Новости дня

Размер винного бокала влияет на то, сколько вина люди выпивают, показало исследование, опубликованное в журнале Addiction.

За последние 300 лет размер бокалов для вина увеличился в Англии почти в семь раз, особенно заметный прирост – удвоение объема – произошел с 1990-х годов. Количество выпиваемого вина выросло в стране в четыре раза, хотя количество потребителей вина оставалось постоянным.

Исследователи из Кембриджского университета провели анализ данных восьми собственных исследований 2015-2018 годов о продажах вина в барах и ресторанах Кембриджа. В качестве «точки отсчета» они использовали бокалы объемом 300 мл.

Согласно полученным результатам, когда объем бокала в ресторанах был увеличен до 370 мл, продажи вина увеличились на 7,3%, а уменьшение объема до 250 мл привело к падению продаж на 9,6%.

«Поскольку в ресторанах и барах обычно используются стеклянные бокалы объемом 300 и 350 мл, пьющие могут не заметить разницы, предполагая, что наливают стандартную порцию. Если доступны стеклянные бокалы меньшего объема, по 250 мл, они также могут показаться похожими на бокалы объемом 300 мл, но в результате наливается меньшее количество вина», – рассказал Марк Пиллинг (Mark Pilling), первый автор исследования.

Авторы не обнаружили существенной связи между объемом бокала и количеством проданного вина в барах. По их мнению, дело в фиксированном размере порции вина, которое подается в барах.

«Разливание вина из бутылки или графина, как это происходит с большинством вин в ресторанах, позволяет людям наливать больше стандартной порции, и этот эффект может увеличиваться с размером бокала и бутылки. Если эти большие порции все еще воспринимаются как “бокал”, то мы ожидаем, что люди будут покупать и потреблять больше вина при бокалах большего размера», – пояснил Марк Пиллинг.

Любопытно, что при сравнении бокалов объемом 450 мл и 350 мл не было выявлено разницы. Исследователи предположили, что люди, видя перед собой слишком большой бокал, могли сознательно принимать меры по уменьшению количества выпитого – пить медленнее или наливать с большей осторожностью.

«Учитывая наши выводы, регулирование размера бокала для вина является одним из вариантов, который может быть рассмотрен для включения в местные правила лицензирования для снижения потребления алкоголя вне дома», – предложила Тереза Марто (Theresa Marteau), старший автор исследования.