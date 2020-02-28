Мнение: Коронавирус мировой экономики

28.02.2020, 19:01, Разное

Коварная вещь — этот нынешний коронавирус. Инкубационный период его 20 (некоторые считают, что до 30) дней, причем заразным больной становится сразу, еще во время этого периода… То есть масштаб сегодняшних проблем узнаем только спустя те же 20-30 дней… Именно поэтому коронавирус так опасен — это невидимый до поры до времени враг.

Меры, предпринятые самими китайцами беспрецеденты. Полмиллиарда китайцев (на сер.февраля) фактически находятся в блокаде, с запретом на передвижение за пределы своих населенных пунктов. Значительная часть — в карантине. В его жестком режиме запрещена всякая экономическая активность за исключением функционирования систем жизнеобеспечения. 6 из 7 человек в таких регионах вынужденно сидят дома без работы, не имея права (и не очень желая) высунуть из него нос. А тот, кто работает, отвечает за воду, тепло и т.д. — носит трекер с ежечасным мониторингом передвижения. Заводы, стройки, торговые центры закрыты. Повсеместно блокпосты… Просто военная обстановка. Прогнозируемое падение ВВП Китая в этих районах за февраль — 80-85%.

Апокалипсис наяву.

Пока правительства и врачи тревожатся и думают, мировой бизнес не дремлет.

Наверное, первой отреагировала на вспышку болезни нефть — ведь Китай крупнейший ее имопртер и экономический сбой сразу приводит к сокращению спроса. Цены полетели вниз — с почти $70 за барр. в начале года до $50 сейчас. Россия сорвала срочные переговоры о сокращении добычи, теперь они состоятся по плану в начале марта. И если Россия продолжит занимать такую же позицию — цены на нефть могут еще обвалится… Понять наши власти невозможно. В спокойной обстановке они идут на сокращение и рассказывают всем сколько трилллионов на этом заработал российский бюджет (https://t.me/SerpomPo/4893), а в чрезвычайной, когда нужны срочные меры — делают вид, что ничего не происходит (https://t.me/SerpomPo/5155)… В чем логика?

Мировые финансовые рынки долго считали, что коронавирус — локальная китайская история. И делали вид, что ничего не происходит. До 20 февраля. А потом, на новостях о заболевших за пределами Китая, за неделю буквально рухнули на 15%. Акции потеряли $10 трлн капитализации. Такого не было со времен кризиса 2008-11 годов. И никакой коррекции и стабилизации пока не наблюдается.

Вслед за мировым полетел и российский фондовый рынок — 10% за неделю.

Рубль вообще не держался ни минуты — начал падать сразу же вслед за нефтью, потеряв за первых полтора месяца года ок.4%, а после 20 февраля — еще почти 6%.

С другой стороны, защитные активы полезли вверх — золото, гособлигации США, Японии, Швейцарии…

Где остановка падения рынков?

Никто не знает. Пока все выглядит плохо и еще хуже…

И пока не будет ясно, что коронавирус локализован, не перерос в пандемию — лучше не будет. А, исходя из длительности инкубационного периода, узнаем о локализации мы спустя только месяц после того, как она произойдет… Да еще надо будет убедится, что это действительно остановка болезни, а не временная ремиссия…

Потери мировой экономики уже колоссальны и будут еще больше.

График: Динамика фондового индекса S&P (синяя линия) и нефти (красная) с начала года.

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