Мнение: Видоизмененный углерод 2

28.02.2020, 19:00, Разное

Посмотрел продолжение "Видоизмененного углерода".

Первый сезон был снят по оригинальному роману писателя-фантаста Ричарда Моргана (отзыв здесь https://colonelcassad.livejournal.com/3972218.html). Второй сезон снят по его же книге "Пробуждение фурии" и представляет из себя фактически прямое продолжение сквозной истории Такеши Ковача начатой в "Видоизмененном углероде". Так что если вам та история зашла, то и продолжение вы с большой вероятностью посмотрите.

Но есть отличие. Если первой сезон это запутанный нуарный киберпанк детектив, то продолжение более прямолинейно и представляет скорее киберпанк боевик, который уже не столь претенциозен и где больший акцент сделан на действие, а критика неравенства и порока бессмертия выражена не столь ярко, я бы даже сказал, схематично. Возможно, это проблема литературного первоисточника, который также выглядел несколько проще первого романа (при этом экранизация упрощает или отбрасывает некоторые моменты из "Пробуждения фурии". В этом плане, второй сезон несколько слабее первого.

Новая оболочка "Такеши Ковача" не должна удивлять, она как раз логично обоснована и лишь подчеркивает, что тело это всего-лишь временный инструмент, личность в "стэке" при наличие ресурсов/возможностей, может их менять в зависимости от обстоятельств/желаний. Также достаточно логично показано, откуда взялась Куэллкрист Фалконер, которая погибла в результате предательства на мире Харлана, куда действия и возвращаются как с самостоятельной историей орбиталов "Ангельского огня", так и с продолжением истории "восстания кэлистов" выступающих против бессмертия.

Отсылка к книге того же Моргана "Сломанные ангелы" не случайна, как и тезис о том, что человек отличается от машины наличием дефектов и поломок. Этот тезис подчеркивается историей искина По, который познает человечность через нарастающие внутренние дефекты разрушающие его машинную суть.

Практически все герои имеют второе дно, что и обеспечивает появление целого ряда "вот это поворотов" (вроде: "Кто такой полковник Каррера?", "Куда делся Конрад Харлан?", "Почему сохранился не только "стэк" Фалконер, но и ее биологическое тело?"), которые, впрочем, в ряде моментов лежат на поверхности.

Тем не менее, за счет общей концепции сохранения и копирования сознания/личности человека в "стэки", остается обширная почва для занятных придумок на тему того, что можно сделать с человеком сохраненным в "стэк", например, "откатив" его к более ранней сохраненной копии, которая отличается от более старой копии. За счет таких небольших придумок Моргана, авторы наполняют фантастический мир деталями и взаимосвязями, которые придают ему некоторую глубину. Ну а основной сюжет данной истории крутится вокруг наследия Основателей мира Харлана, которые построили колонию на останках вымершей цивилизации. И раскрытие обстоятельств создания колонии сделает более понятным мотивацию "кэлистов".

Снято примерно в том же духе, что и первый сезон, но тот выглядел несколько более стильно. Тут просто неплохо, как для сериала.

В целом, получился неплохой киберпанк боевик на один раз. На безрыбье и рак рыба, тем более что с хорошей фантастикой сейчас напряженно.

Не исключено, что экранизируют и третью книгу Моргана, так что история Такеши Ковача может продолжится, при этом оболочка снова изменится, как и положено в мире победившего трансгуманизма.