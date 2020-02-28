Из Москвы депортируют десятки иностранцев за нарушение карантина

28.02.2020, 18:55, Новости дня

В Москве в рамках «рейдов» в гостиницах и местах массового посещения граждан, прибывших из Китая, выявили 88 нарушителей режима — оказавшихся в их числе иностранцев депортируют. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, полицейские проводят рейды в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте. При необходимости профилактических мер и осмотра они привлекают к рейдам сотрудников скорой помощи.

Напомним, ранее о том, что зараженные новым коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России, сказал глава правительства страны Михаил Мишустин.

Премьер сообщил также, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.