Хотите жить долго| Не «перебирайте» калории|

28.02.2020, 18:49, Разное

Преимущество разумного ограничения калорийности питания для здоровья было многократно показано в самых разных исследованиях. Но впервые удалось оценить пользу низкокалорийного питания на клеточном уровне

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Международная группа ученых из США и Китая под руководством профессора Бельмонте сравнила в динамике последствия длительного пребывания на обычной диете и диете с урезанным на 30% количеством калорий для здоровья крыс. Впервые изменения оценивались на уровне клеток. В общей сложности было проанализировано около 170 тысяч клеток, входящих в состав печени, почек, аорты, кожи, костного и головного мозга, а также мышечной и жировой ткани. У каждой отдельно взятой изолированной клеткеи изучали ее состав и активность ключевых генов. Результаты показали, что большинство негативных клеточных изменений, присущих старению, происходили быстрее и в большем объеме у животных, которых не ограничивали в калориях. При этом самые серьезные изменения здоровья в худшую сторону были связаны с иммунитетом и липидным обменом. Хорошая новость в том, что, контролируя калорийность пищи, мы можем повлиять на эти возрастные изменения.

 



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