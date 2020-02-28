Роб Кардашьян пытается отсудить единоличную опеку над дочерью у Блэк Чайны: детали процесса

28.02.2020, 18:43, Разное

В обращении, которое 32-летний Роб Кардашьян направил в суд Лос-Анджелеса еще в первых числах января, парень просит оформить на него единоличную опеку над своей 3-летней дочерью Дрим Рене. По его словам, 31-летняя фотомодель Блэк Чайна, настоящее имя которой Анджела Уайт, не может обеспечить безопасность малышки. Якобы Блэк регулярно приводит в дом незнакомых мужчин, она эмоционально нестабильна и, например, может швырнуть в человека нож, когда не в духе, употребляет запрещенные вещества и алкоголь. Знакомые рассказали ему, что девушка способна потратить на спиртное до 600 долларов в день и выпить бутылку крепкого алкоголя за раз. Из-за этого девочка, по словам очевидцев, часто выглядит неопрятно: многие видят ее с немытыми волосами и в грязной одежде.

Также в заявлении Роб утверждает, что Блэк учит девочку своему «ремеслу» (помимо фотосъемок девушка подрабатывает в стрип-клубе танцовщицей) — принимать неприличные позы и раздеваться под музыку. Также к трем годам прежде слов «мама» и «папа» она выучила нецензурную лексику. Роба не устраивает, что он видится с дочкой только пару раз в неделю, и старается разнообразить досуг дочки — в частности, берет ее на все семейные праздники. Активное участие в спасении девочки принимает сестра Роба, Хлое Кардашьян. Она иногда берет девочку к себе домой, играет с ней и дает пообщаться со своей дочкой, Тру Томпсон.

Несмотря на внушительный список причин, позволяющий лишить нерадивую мать родительских прав, вчера суд отклонил иск Кардяшьяна. В документах, которые попали в руки издания The Blast, указано, что «угрозы жизни и здоровью девочки нет». Роб уже подал повторное прошение и судьи согласились обсудить возможность возбуждения дела и изменения условий совместной опеки экс-партнеров в пользу Роба.

Блэк Чайна и Роб Кардашьян

Напомним, Роб Кардашьян и Блэк Чайна объявили о помолвке в апреле 2016 года, а в ноябре у них родилась дочь Дрим Рене. Однако всего через месяц после появления малышки на свет Роб и Блэк расстались. Причиной тому стали постоянные измены Блэк. Разоткровенничавшись в своем Instagram, Роб написал: «Лучше приди повидайся с дочкой вместо того, чтобы спать сначала со мной, а сразу после этого с другим! Тебе нужна профессиональная помощь», — и поделился снимком любовника Блэк. Грязные подробности из жизни невесты Роб узнал после того, как взломал ее телефон и увидел переписку с подругой и фото с другим мужчиной. В чате Блэк называла Роба «ленивым», «толстым» и «безответственным», а также говорила о том, что отношения с ним — не больше чем пиар, в результате которого она мечтает лишь получить фамилию Кардашьян.