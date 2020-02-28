Спасти поколение Z: интервью с Маттео Спьяцци, режиссером спектакля о трудностях пубертата

28.02.2020, 18:43, Разное

Пьеса «Пробуждение весны» была написана немецким драматургом Фрэнком Ведекиндом в 1906 году и вызвала тогда широкий резонанс и шквал критики. Автор решил снять табу с обсуждения подростковой сексуальности, обнажая по ходу пьесы и другие животрепещущие темы: цинизм и отстраненность взрослых, негуманный механизм образования, пышно цветущую коррупцию.

«Пробуждение весны» — несложный и непоследовательный набор как милых, так и нелепых картинок, где остроумный водевиль соединяется с высокопарным ломаньем. В центре пьесы стоит вопрос, над которым автор по-немецки сюсюкает. Никогда этот вопрос не стоял так у нас, в России. Наша жизнь выше и больше этой мелкотравчатой жизни. Нам отвратительны не только глупые родители и учители, но и «порочные» дети. Если же мы будем застревать на слезливых конфликтах, которые Ведекинд кладет в основание «Пробуждения весны», то — хуже нам же самим: прозеваем свое, прозеваем высокое, забудем свое великое отчаянье и разучимся страдать» – так написал Александр Блок в своей рецензии на «Пробуждение весны», опубликованной в 1907 году журналом «Луч». С произведением он ознакомился посетив постановку Всеволода Мейерхольда.

Действующие лица «Пробуждения весны» в новой постановке сведены к трем персонажам. Взрослые появляются в основном на экранах планшетов и телефонов. Они пользуются Scype WhatsApp, Viber… но ни один мессенджер не приближает родителей к детям настолько, насколько это необходимо, чтобы предотвратить фатальный исход

На этот раз за сложную тему взялся выпускник Академии драматического искусства в Удине, специализирующийся на работе с комедией дель арте.

Глобальная тема пьесы «Пробуждение весны» — противостояние природы и культуры, где под природой понимается все естественное, человеческие инстинкты и страсти, а под культурой — все, что создано искусственно, в том числе социальные надстройки, такие как законы и мораль. Сегодня аналогичный конфликт испытывают дети поколения Z. Они уже считают себя взрослыми и отказываются подчиняться общепринятым нормам. Они живут согласно своей природе без всякой рефлексии. Но, увы, их неведение и наивность, как и сотню лет назад, имеют печальные последствия, — говорит режиссер Маттео Спьяцци.

В спектакле задействовано два состава. Режиссер собрал молодых актеров из разных театров, которые «проживают» проблемы людей 14-16 лет. Мориса играют Марк Вдовин и Игорь Бычков, Мельхиора – Данила Гнидо и Василий Бриченко, Вендлу – Елена Дементьева и Анастасия Шумилкина

Маттео, в 2006 году на Бродвее состоялась премьера основанного на пьесе мюзикла Spring Awakening, где автором музыки выступил Дункан Шейк, а либретто подготовил Стивен Сатер. Они убрали из постановки философию и морализм Ведекинда и сделали мюзикл понятным настолько, что на него принято ходить семьями. Вы видели эту постановку если не на сцене, то в записи?

Нет, к сожалению, эту постановку я не видел, но читал о ней. Мы сделали спектакль в совсем другом жанре, но в Новое Пространство Театра Наций тоже приятно ходить семьями, и я настойчиво рекомендую наш спектакль именно к семейному просмотру. С пьесой мы тоже обошлись смело. Я не считаю оригинальный текст тяжеловесным, но без сокращений и у нас не обошлось.

Как и в спектакле Мейерхольда 100 лет назад, основные действия в «Пробуждении весны» происходят в полумраке

Может, вы видели вариант этого мюзикла в «Гоголь-центре», в постановке Кирилла Серебренникова и режиссуре Алексея Франдетти?

Тоже нет, но все почему-то о ней спрашивают. Я успел посмотреть другие спектакли Кирилла Серебренникова – его тип режиссерского мышления мне очень интересен, надеюсь успеть посмотреть у него что-то еще. Хочу заметить, что оба упомянутых вами спектакля — мюзиклы, а у нас все-таки драматический спектакль, поэтому весь смысловой объем пьесы мы сохраняем. К слову, я читал о спектакле Всеволода Мейерхольда, знаю что эта постановка в свое время вызвала большой интерес, мы тоже рассчитываем на бурную реакцию публики.

Расскажите о работе над адаптацией «детской трагедии». Адаптации не только к сегодняшнему дню, но и аудитории московского театра. От чего пришлось отказаться?

Принято считать, что театр – территория для взрослой зрительской аудитории. И в Европе, и в России театр делится на детский и взрослый. Нам же было интересно сделать спектакль для подростков, точнее перед нами ставилась такая задача. Я почему-то сразу вспомнил об этом удивительном тексте. Да, мы изначально собирались осовременить текст, но в процессе поняли, что большой необходимости этом нет. Ведь проблемы, связанные с нашими инстинктами и страхами, остаются прежними, несмотря на технический прогресс. Я убрал некоторых персонажей, вынес их «за сцену», оставив трех главный героев в одиночестве – на голой земле (одна из декораций спектакля — чернозем, покрывающий сцену — Ред). В нашем случае, буквально. Весь остальной окружающий мир им заменили гаджеты. Смартфоны – наши главные инструменты. Герои общаются в месседжерах и по скайпу, вечно снимают друг друга на видео и упаковывают самые главные слова в аудиосообщения. Мы просим зрителей не отключать телефоны на время действия, а наоборот активно участвовать в опросах, которые периодически выводим на экраны. Таким образом мы моментально собираем обратную связь.

Маттео Спьяцци

Те, кто вырос на Бунине, Толстом и Есенине, и столкнулся с темой подросткового смятения в литературе через «Митину любовь» и «Легкое дыхание», довольно далеки от реальностей немецкой школы начала прошлого века. Столкнулись ли вы с разностью менталитетов при разборе произведения, на репетициях?

«Пробуждение весны» поднимает вечные темы, для которых нет временных и географических границ. Правда, мы решили заново перевести пьесу, поскольку существующий перевод показался нам устаревшим. Соответственно, мы могли позволить себе более свободное отношение к тексту. Впрочем, русский текст перевода не так важен, как перевод Ведекинда на сценический язык.

Символическая смерть Мориса

Как проходил кастинг? Вы строго придерживались прописанных в оригинальной пьесе характеров? На что вы обращали внимание, прежде всего, когда искали исполнителей главных ролей?

Актеры – самое важное для моей работы, я их отбирал очень тщательно, ориентируясь прежде всего не на психофизику, а на «химию» между артистами. В итоге мы имеем два равноценных состава, в которых возможны замены «игроков». С кастингом мне очень помогли партнеры — «Творческое объединение 9».

Это первый ваш опыт постановки в России. Работа с российскими актерами отличается от взаимодействия с исполнителями из других стран?

У нас был большой «застольный период», мы много говорили с актерами о том, что стоит за этим текстом, каждый вспоминал свой опыт. Я понял, что для русских актеров очень важно проникнуть в самую суть произведения, им недостаточно режиссерского разбора, они считают своим долгом постигнуть персонажа самостоятельно.

Призрак Мориса, появляющийся у Ведекинда с простреленной головой в руке, в спектакле Спьяцци выходит с собственной головой на экране планшета

По идее этот спектакль должен привлечь в театр юную аудиторию. Какой возрастной ценз вы бы поставили? Как считаете, не опасно ли смотреть такие вещи подросткам — ровесникам главных героев?

Опасно? Нет. Я думаю, что подросткам опасно оставаться в изоляции от своих родителей. Я рекомендую родителям приходить к нам вместе с детьми. Я знаю, что некоторые из наших первых зрителей сразу после показа бросились покупать билеты на «Пробуждение весны» для своих детей. Они посмотрят спектакль не вместе, но он станет актом их коммуникации – такое тоже бывает.

Гибель Вендлы в результате неудачного аборта обозначена с помощью красной помады

Вопросы, возникающие по ходу пьесы, были придуманы вами? Вас удивили результаты социологического опроса?

Думаю, нам пока рано подводить итоги, еще слишком мало зрителей видело спектакль. Вопросы мы придумали сами. Этими вопросами мы задавались во время репетиций.

Как по вашим ощущениям прошла премьера? Интересно, какую обратную связь получили именно от молодой аудитории?

Перед премьерой у нас было несколько показов для зрителей. Так что я еще до премьеры был поражен тем, как москвичи воспринимают спектакль, публика была очень хорошей, теплой. А еще я не ожидал такого интереса российской прессы к моей постановке. Что касается молодой аудитории – ее пока было мало, все-таки премьерная публика – люди зрелые. Так что мне самому ужасно любопытно узнать, как спектакль примут подростки. Будем ждать фидбэка от них.

Взросление — это своего рода предательство по отношению к собственной природе. Каждому придется решить — готов ли он стать конформистом и идти дальше или навсегда остаться подростком. Об этом разговаривает с публикой режиссер во время онлайн-голосований по ходу спектакля