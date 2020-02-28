Цымбалюк-Романовская пожаловалась на финансовые претензии «друзей Джигарханяна»

28.02.2020, 18:37, Разное

Виталина Цымбалюк-Романовская пожаловалась на финансовые претензии к ней «друзей Джигарханяна». По словам бывшей жены актера, от неё требуют 15 миллионов рублей.

После скандального развода три года назад 84-летний Армен Джихарханян сумел наладить свою личную жизнь. Воссоединение с Татьяной Власовой и приемным сыном Степаном Джигарханяном позволило ему обрести семейное счастье. В свою очередь известия, которые поступают от самой Цымбалюк-Романовской, говорят о бесконечной череде неприятностей. Их доставляет пианистке не бывший супруг, который не подал на неё ни одного иска, а «друзья» актера, пользующиеся доверенностью, которую он им выписал.

Конкретные имена своих преследователей Цымбалюк–Романовская не называет, но все время после развода вынуждена «вранье опровергать» и защищаться от материальных посягательств. Отнять квартиру все те же «друзья Джигарханяна» не сумели, теперь требуют деньги в размере 15 миллионов рублей, иначе судиться с ней не перестанут. На это пожаловалась пианистка журналистам kp.ru.