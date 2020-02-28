Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением

28.02.2020, 18:37, Разное

Известный производитель из Южной Кореи Samsung выпустил экраны OLED нового поколения. Одной из главных особенностей детали является заметно уменьшенное энергопотребление.

Инженеры азиатской корпорации отметили, что новые дисплеи OLED способны излучать 6,5% синей цветовой гаммы, тогда как тот же показатель актуальных моделей равен 14%. Как гласят результаты прежде проведенных исследований, свет в синем спектре провоцирует нарушения циркадного ритма потребителей, из-за чего у тех появляется бессонница в связи с активным использованием смартфонов в ночной период времени.

Сотрудникам компании Samsung удалось сократить энергопотребление на 15% по сравнению с теми дисплеями, которые вышли в прошлом году. Данная мера оптимизации названа необходимой в период развития и распространения сети 5G, потому как расширится возможность использования большого количества контента с высоким разрешением. Между тем, это может привести к усиленному разряду батареи, но новые дисплеи оставят автономность гаджетов на предыдущем уровне, хотя работа экранов лишь увеличится.