Смартфон Elephone U3H доступен на AliExpress за $170

28.02.2020, 18:37, Разное

В онлайн-магазине AliExpress стал доступен смартфон Elephone U3H. Стартовая модификация обойдется потребителю в 169,99 долларов.
Elephone U3H получил от разработчиков 6,53-дюймовый экран с разрешением FHD+ 1080 на 2340 точек. В верхнем левом углу находится отверстие с фронтальной камерой на 24 Мп Sony IMX576. Присутствует также процессор MediaTek Helio P70 SoC, который поддерживает в зависимости от комплектации 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти. Объем собственного хранилища составляет 128/256 Гб.

На обратной стороне продаваемого на AliExpress смартфона Elephone U3H находится сдвоенная камера с главным датчиком на 48 Мп. Камера заднего вида располагается в вертикальном положении в верхнем углу, а между парой датчиков — светодиодная вспышка. Среди других особенностей — NFC, бесповодная зарядка, сканер отпечатков пальцев. За версию с 8/256 Гб придется отдать 210 долларов. Всем покупателям гарантирован купон на 10 долларов, что свидетельствует о скидке на смартфон.



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