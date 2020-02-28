Специалисты предложили идеи по организации проводов Масленицы
28.02.2020, 18:37, Разное
Специалисты поделились идеями организации веселых проводов Масленицы. Они предлагают провести игры для уличных развлечений людей независимо от возраста.
Особой популярностью на этом празднике пользуются хороводы и всевозможные «ручейки». Игру можно немного усовершенствовать, сделав её общей для взрослых и детей. Первым в цепочке должен стоять обязательно взрослый человек. Именно ему предстоит вести стоящих друг за другом участников, постоянно меняя направление движения. Побеждают те, кто сумел своевременно отреагировать и не потерять равновесие. Забавная эстафета «Три ноги» заключается в том, что у двух участников связывается вместе по одной ноге: левая одного человека соединяется с правой другого. В таком положении им необходимо добраться до финиша, синхронизируя движения.
При наличии снега можно устроить бой по мишеням снежками. Игра развивает координацию и точность, а зрителям и участникам дарит веселое настроение. «Масленичный квест» легко организовать, спрятав предварительно призы, которые необходимо найти на ограниченной территории. Для малышей можно сделать подсказку «холодно-горячо», для детей постарше составить карту поисков.
Не обойдется праздник без традиционных блинов. Здесь тоже можно придумать соревнование, например, на приготовление самой вкусной начинки из предложенных ингредиентов за короткое время.
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