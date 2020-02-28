Депутат Сергей Гаврилов осудил телеканалы за пропаганду темы насилия

28.02.2020, 18:37, Разное

Сергей Гаврилов, занимающий должность председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, осудил телеканалы за пропаганду темы насилия. Представитель ведомства считает необходимым повлиять на сложившуюся ситуацию и разработать меры ответственности за злоупотребление свободой СМИ.
Сергей Гаврилов напомнил, о словах Владимира Путина. Президент РФ не так давно лично обращал внимание на существующую проблему содержания некоторых телевизионных программ. По мнению главы РФ, нужно следить за этим вопросом и найти возможность повлиять на неё, но сделать это так, чтобы не складывалось впечатление, будто со стороны государства происходит вмешательство в деятельность СМИ. Депутат Госдумы напомнил, некоторые телеканалы злоупотребляют эфирным временем, и им уже неоднократно были направлены призывы не нарушать корпоративную этику. Известно, их действия направлены на повышение рейтинга, но в итоге это нередко приводит не только к выявлению и демонстрации, но и к стимулированию различных пороков. По мнению политика, масс-медиа необходимо осуществлять свою деятельность, направляя её в русло информирования граждан и повышения интеллектуального уровня телезрителей. Программы должны укреплять уважение людей к институту семьи, воспитывать патриотизм, а также прививать чувство уважения и солидарности. Тема же насилия не должна подниматься в эфире. В реальности всё обстоит несколько иначе, и некоторые телеканалы осуществляют это за счёт налогоплательщиков.

Сергей Гаврилов убеждён, государству нужно проявлять волю, пока же реакция на насилие в телевизионных программах проявляется в виде жалоб со стороны телезрителей. Чиновник констатировал: «В настоящий момент мы можем наблюдать попытки злоупотребления конституционными положениями о свободе массовой информации и запрете цензуры, хотя российское законодательство РФ в данной сфере достаточно развёрнуто. Депутаты считают, что необходимо внести поправки, которые бы позволили укрепить общественные советы при телеканалах и создать механизм повышения ответственности за трансляцию сюжетов, в которых преобладает насилие». Он убеждён, нужно принимать некие меры, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, пишет «ПолитЭксперт».



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