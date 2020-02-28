Бой Усика с Чисорой пройдет 23 мая в Лондоне – журналист

28.02.2020, 18:34, Новости дня

Бой украинского супертяжа Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится 23 мая, об этом на своей странице в Twitter написал боксерский инсайдер Майк Коппингер.

По словам Коппингера, бой пройдет в Лондоне на «O2 Арене». Информацию журналисту предоставил промоутер украинца Энди Хирн.

The Aleksandr Usyk-Dereck Chisora fight is a done deal for May 23 at the O2 in London, per Eddie Hearn. Will be streamed by DAZN stateside. Sky Sports PPV in the U.K.

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 27, 2020

Первоначально атлеты должны были участвовать в вечере бокса 7 марта. Однако Хирн 8 февраля сказал, что Усик пока не готов к бою.

Украинец начал карьеру профессионального боксера в 2013 году. С тех пор он выступал в первом тяжелом весе. Усик провел 16 поединков, в каждом из них стал победителем, в том числе 12 раз нокаутировав соперника. После этого он решил перейти в более тяжелую весовую категорию.

13 октября 2019 года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Чисора начал профессиональную карьеру в 2007 году, с тех пор британец провел 41 бой, 32 из них закончились его победой, девять раз было зафиксировано поражение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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