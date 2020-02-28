Джемилев: События в Сирии уже изменили отношения между Эрдоганом и Путиным

28.02.2020, 18:34, Новости дня

Убийство турецких военных в Сирии изменило отношения между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил лидер крымскотатарского народа, нардеп от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев.

«События в Сирии уже изменили отношения между Эрдоганом и Путиным. Когда Эрдоган приезжал с визитом в Киев, его спикер сказал, что русские их обманули. А я переспросил: помните ли вы такой момент, когда они не обманывали? Стратегия сближения с Россией пагубна. Вам это уже десятки раз говорили. И, к сожалению, мы оказались правы. Убито более 30 турецких солдат, это вероломство, которое грубо нарушает Сочинские соглашения по Сирии. Думаю, в этот раз Турция сделает выводы», – отметил Джемилев.

Он подчеркнул, что турецкая сторона по-прежнему поддерживает отношения с Москвой.

«Приведет ли эта ситуация к сближению Анкары и Киева? Посмотрим. Турция и так поддерживает Украину в меру своих возможностей. Если говорить о вопросе Крыма, то нужно понимать, что Турция все равно поддерживает отношения с РФ. Тут же дело не в желании деоккупировать полуостров, а в возможностях сделать это. Мы и так на всех международных площадках поднимаем этот вопрос – и на совещаниях в НАТО, в ОБСЕ, в ООН. Посмотрим, как дело будет развиваться. Пока делать выводы рано», – резюмировал Джемилев.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима».

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

В министре обороны США заявили, что в Идлибе произошла «жестокая агрессия режима Асада, которую поддерживают Россия и Иран».

В связи с эскалацией ситуации в Сирии Турция, которая является членом НАТО с 1952 года, созвала экстренное заседание Альянса. Оно состоится 28 февраля в Брюсселе.

В Кремле сообщили, что Эрдоган и Путин провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и выразили «серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих».