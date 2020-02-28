Эскалация ситуации в Сирии. МИД Украины осудил действия Асада и РФ

28.02.2020, 18:34, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины выразило «глубокую обеспокоенность» в связи с эскалацией ситуации в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военные.

«Украина осуждает действия режима [сирийского президента] Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческую помощь, в результате чего погибают как военные, так и гражданские», – сказано в заявление ведомства, которое 28 февраля опубликовано на его сайте.

Украинские дипломаты выразили соболезнования турецкой стороне.

«Солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которое призывает к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса», – отмечается в заявлении.

Очередная гуманитарная катастрофа в Сирии должна быть немедленно предотвращена, подчеркнули дипломаты.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии. 

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима».

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции. 

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили «серьезную озабоченность» эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили «неизбирательные удары сирийского режима и России». Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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