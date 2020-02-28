УАЗ Хантер внезапно стал полностью электрическим

28.02.2020, 18:31, Новости дня

В Ульяновске отмечают, что востребованность российских внедорожников на рынках европейских стран растет чуть ли не лавинообразно. И партнерство УАЗа с одним из чешских производителей электромобилей призвано открыть пожилому «Хантеру» новые стороны Старого света.

Трансформацией классического внедорожника в электрокар займется фирма MW Motors: чешские инженеры не только разработали проект переоснащения, но и планируют на своих мощностях выпускать такие «Хантеры».

Характеристики электровнедорожника пока неизвестны (силовой агрегат еще не закончил цикл испытаний), но ульяновцы уже поспешили успокоить поклонников: внедорожные достоинства «Хантера» не пострадают. Ему сохранят и кузов, и раму, и трансмиссию с «понижайкой»: ликвидируют только ДВС.

И, очевидно, топливный бак, место которого займет блок аккумуляторов емкостью от 56 до 90 кВтч. Продавать электровнедорожник планируется тем экономным европейцам, которые нуждаются в неприхотливом транспорте для особо тяжелых условий, а также компаниям из сельскохозяйственной, горнодобывающей и лесной сфер. Правда, «Охотника» при этом перекрестят под «Спартанца»: на рынок Европы новинка выйдет под именем MWM Spartan.

Помогут чехи ульяновцам и с возвращением в Великобританию. Та же компания взялась разработать и выпустить внедорожник с правосторонним расположением органов управления. Такую версию планируется производить как с ДВС, так и с электромотором, а сертификация праворульного УАЗа намечена на конец нынешнего года.

Текст:

АвтоВести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Коронавирус и китайские шпионы — Fox News рассказал, какие истории СМИ замалчивают в пользу импичмента

23.02 / “У нас все хорошо”. Скалецкая сообщила, что в Новых Санжарах все здоровы

02.02 / Из-за 2019-nCoV в двух районах Приморья ввели режим ЧС

09.01 / RT попыталась вступиться за Соловьева и Муссолини. Аргументы пришлось выдумывать

08.02 / Еженедельная программа Вести.net от 8 февраля 2020 года

26.01 / Мужчина открыл стрельбу из автомата во дворе дома в Нижневартовске

30.01 / Стало известно о долге компании режиссера Соловьева перед Минкультуры

09.01 / Названы сроки первого полета с Куру в 2020 году

07.02 / Путин и Лукашенко не сошлись в вопросе каши, но одержали победу в хоккее

02.01 / Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика