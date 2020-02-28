Теннис. Кузнецова проиграла Соболенко в полуфинале турнира в Дохе

28.02.2020, 18:31, Новости дня

Российская теннисистка, 46-я ракетка мира Светлана Кузнецова в полуфинале турнира в катарской Дохе в двух сетах за один час 15 минут проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко – 4:6 3:6.

Кузнецова единожды подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех, а у Соболенко, занимающей 13-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из пяти.

Таким образом, 34-летняя уроженка Санкт-Петербурга покинула турнир, а теннисистка из Белоруссии вышла в финал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Эшли Барти (Австралия, №1) – Петра Квитова (Чехия, №11).