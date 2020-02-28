Омбудсмен уточнила, кто может стать опекуном обратившегося к президенту мальчика

28.02.2020, 18:31, Новости дня

Оформить опеку над мальчиком, который попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему вернуться к родным, может друг семьи ребенка. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Мы сегодня виделись с мальчиком, – цитирует омбудсмена РИА Новости. – Сейчас мы нашли, что у них есть друг семьи, который очень близок с ребенком, был другом мамы, папы, он не чужой человек, и мальчик считает его родным. И сейчас он собрал документы".

По словам Ярославской, этот человек оформляет гостевой режим: это позволить ему забирать ребенка к себе на выходные. Омбудсмен добавила, что бабушка мальчика поддерживает такое решение.

"Опеку оформлять долго, надо собрать много справок, это месячная история, а гостевой режим оформить проще, – добавила уполномоченный. – Потом, я надеюсь, что этот человек будет оформлять и опеку".

27 февраля воспитанник одного из детских домов обратился к президенту РФ и попросил помочь ему вернуться домой. Это произошло во время открытия тематического парка развлечений "Остров мечты", на котором присутствовал глава государства. Как выяснилось, мальчик жил с бабушкой, но из-за возникших трудностей служба опеки отправила его в интернат. Там полагают, что бабушка не справлялась с воспитанием, а ребенок был слаборазвит. В свою очередь детский омбудсмен отклонений в развитии мальчика не заметила.

"Мальчишка нормальный, очень развитый", – подчеркнула Ярославская, отметив, что ребенок правильно сделал, попросив отправить его домой.