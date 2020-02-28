Баталина стала замминистра труда

28.02.2020, 18:31, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя секретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты.

Как передает РИА Новости, данное распоряжение размещено на портале правительства России.

Уроженка Саратова 44-летняя Баталина закончила с отличием Поволжскую академию государственной службы имени П. А. Столыпина и в 1995 году начала свою трудовую деятельность помощником по связям с общественностью в аппарате заместителя спикера Саратовской областной думы Вячеслава Володина.

После этого работала в пресс-службе губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, начальником отдела в главном управлении Центробанка по региону.

В марте 2006 года была избрана депутатом городской думы Саратова по партийному списку "Единой России", с марта по июль 2008 года трудилась замглавы администрации Саратова по общественным отношениям.

В декабре 2011 года была избрана депутатом Государственной думы VI, а также VII созывов. Член думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В 2012-м была назначена заместителем секретаря генсовета партии "Единая Россия".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / ФАО: мировые цены на продовольствие растут

11.02 / Приложение «Дія» за четыре дня скачали более 1 млн раз – Федоров

19.02 / Элджей презентовал новый сингл «Кровосток»

03.01 / Верховный лидер Ирана назначил нового командующего «Кудс»

02.01 / L’Express — неэкологичный Новый год — Трамп пошутил над Макроном из-за горящих машин в Париже

18.02 / Всемирная федерация керлинга решила отдать чемпионат мира России

06.01 / Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» в Москве

30.12 / Передачу АПЛ «Князь Владимир» флоту перенесли на 2020 год

15.02 / Europe 1 — падение цен на нефть из-за коронавируса привело добытчиков «чёрного золота» в замешательство

04.02 / Казахстан отказался вводить санитарный контроль на границе с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика