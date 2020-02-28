Баталина стала замминистра труда

28.02.2020, 18:31, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя секретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты.

Как передает РИА Новости, данное распоряжение размещено на портале правительства России.

Уроженка Саратова 44-летняя Баталина закончила с отличием Поволжскую академию государственной службы имени П. А. Столыпина и в 1995 году начала свою трудовую деятельность помощником по связям с общественностью в аппарате заместителя спикера Саратовской областной думы Вячеслава Володина.

После этого работала в пресс-службе губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, начальником отдела в главном управлении Центробанка по региону.

В марте 2006 года была избрана депутатом городской думы Саратова по партийному списку "Единой России", с марта по июль 2008 года трудилась замглавы администрации Саратова по общественным отношениям.

В декабре 2011 года была избрана депутатом Государственной думы VI, а также VII созывов. Член думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В 2012-м была назначена заместителем секретаря генсовета партии "Единая Россия".