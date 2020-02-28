В «Камазе» не исключили слияния с «Соллерс»

28.02.2020, 18:20, Новости дня

Гендиректор «Камаза» Сергей Когогин заявил, что руководство предприятия допускает возможность слияния или обмена активами с «Соллерсом» для создания альянса.

«Я допускаю, что это может произойти. Но, во-первых, это не мое решение, а решение акционеров будет. Мы сегодня выстраиваем формат: были разработаны четыре схемы взаимного альянса. Ведутся обсуждения, но пока даже на совет директоров выносить нечего. То есть, пока есть рабочая группа по всем направлениям, которая обсуждает, где найти синергию», – отметил Когогин, передает ТАСС.

Он уточнил, что на заводе «Соллерса» в Елабуге «Камаз» мог бы наладить выпуск грузовика «Компас» для расширения линейки.

В январе сообщалось, что на «Камазе» собираются скорректировать производственные планы с марта, если распространение коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих продолжится. В феврале стало известно, что завод может сократить рабочую неделю из-за перебоев с поставками комплектующих.