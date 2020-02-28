В Ростуризме пообещали поддержать турбизнес

28.02.2020, 18:20, Новости дня

В Ростуризме планируют создать меры поддержки для туристического бизнеса из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса. Ведомство выступит инициатором изменений в регламентах работы участников отрасли в условиях сложной эпидемиологической обстановки», – сказали в Ростуризме, передает ТАСС.

В пятницу Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) обратилась к правительству с письмом, в котором сообщила об угрожающем положении туристической отрасли из-за рекомендаций ведомств об отмене туров в страны, где распространяется коронавирус.

в АТОР сообщали, что потери туроператоров составили 27 млрд рублей из-за запретов на продажу туров.