В Ростуризме пообещали поддержать турбизнес
28.02.2020, 18:20, Новости дня
В Ростуризме планируют создать меры поддержки для туристического бизнеса из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса. Ведомство выступит инициатором изменений в регламентах работы участников отрасли в условиях сложной эпидемиологической обстановки», – сказали в Ростуризме, передает ТАСС.
В пятницу Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) обратилась к правительству с письмом, в котором сообщила об угрожающем положении туристической отрасли из-за рекомендаций ведомств об отмене туров в страны, где распространяется коронавирус.
в АТОР сообщали, что потери туроператоров составили 27 млрд рублей из-за запретов на продажу туров.
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