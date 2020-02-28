Внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» задержали в ЛНР

28.02.2020, 18:20, Новости дня

Министерство безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержало внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса, в отношении него заведено дело по статье о возбуждении ненависти, говорится в ответе главы МГБ ЛНР Анатолия Антонова на запрос агентства.

В МИА «Россия сегодня» намерены получить ответ на вопрос о мотивах возбуждения дела, агентство считает неприемлемым настолько долгий срок задержания без объяснений.

«Сообщаем вам, что 15.01.2020 в отношении Ромаса Виталия Викторовича, в соответствии со ст. 7-I закона Луганской народной республики от 24.04.2015 № 17-II «О военном положении»… применены меры превентивного задержания. 20.02.2020 в отношении Ромаса В.В. следственным отделом МГЮ Луганской народной республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.343 ч. 2 п. «в», – цитирует сообщение Антонова РИА «Новости».

Данный пункт статьи предполагает, что за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»,… совершенные организованной группой» грозит наказание от штрафа в размере 100 МРОТ до лишения свободы на пять лет.

МИА «Россия сегодня» направило официальный запрос в МГБ 12 февраля. Агентство пыталось выяснить данные о местонахождении внештатного сотрудника, его правовом статусе после задержания, наличии или отсутствии уголовного или административного дела в отношении него, возможность адвокатского доступа, а также суть претензий, однако большая часть этих вопросов осталась без ответа.

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» заявили, что «агентство рассчитывает получить от властей ЛНР подробные разъяснения, какие же действия Ромаса стали поводом для возбуждения уголовного дела».

Также агентство требует от властей ЛНР принять все усилия для проведения объективного расследования и установить истину в связи с недоказанными обвинениями.

«Мы также считаем неприемлемым более чем двухмесячное задержание журналиста без объяснения причин», – сообщили в «России сегодня».

Ромас работает внештатным фотокорреспондентом МИА «Россия сегодня» более года, кроме того он также сотрудничал и с другими российскими СМИ. Он был аккредитован при администрации ЛНР, однако в октябре аккредитацию не продлили. Аккредитация при Народной милиции ЛНР истекла в феврале.

В октябре российская журналистка Юлия Юзик была арестована в Иране. Сообщалось, что ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В Кремле заявили о неприемлемости задержания российских журналистов. Позже Власти Ирана отпустили Юзик.