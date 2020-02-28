Попросившему Путина помочь вернуться домой ребенку нашли возможного опекуна

28.02.2020, 18:20, Новости дня

Опекуном мальчика, который попросил президента Владимира Путина помочь вернуться к бабушке, может стать его крестный, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Сейчас у нас есть очень неплохие шансы на то, что в ближайшее время будет оформлен гостевой режим на крестного ребенка, с которым они очень дружны, они встречаются, видятся, общаются, очень близки, поэтому в ближайшее время ребенок сможет поехать домой», – сказала Кузнецова ТАСС.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, крестный «собрал документы. Пока на гостевой режим, это быстро оформляется, а потом, в дальнейшем, мы надеемся, что это будет оформлено и на опеку», передает РИА «Новости».

По ее словам, бабушка также поддерживает эту идею, так как она сможет ходить к мальчику на гостевом режиме.

«Гостевой режим – это когда он остается проживать в социальном центре, а ходит на выходные туда в гости. Опеку оформлять долго, надо собрать много справок, это месячная история, а гостевой режим оформить проще. Сейчас быстро оформляется гостевой режим, и потом, я надеюсь, что этот человек будет оформлять и опеку», – уточнила омбудсмен.

Она добавила, что мальчик «очень развитый», и похвалила его за обращение к главе государства.

«Не переживайте, все под контролем», – заключила Ярославская.

Напомним, мальчик был в числе первых посетителей тематического парка развлечений «Остров мечты», куда приехал Путин. Воспитанник московского детского дома попросил главу государства помочь ему вернуться к бабушке.



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