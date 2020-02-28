Нефть марки WTI подешевела более чем на 5%

28.02.2020, 18:19, Новости дня

К вечеру пятницы нефть марки WTI упала в цене уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 3,73%, до 49,84 доллара за баррель.  Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,69%, до 44,89 доллара за баррель. Несколькими минутами ранее топливо марки WTI дешевело более чем на 5%, до 44,66 доллара за баррель, информирует РИА «Новости».

Утром 28 февраля сообщалось, что цены на нефть снижаются из-за опасений рынков по поводу спроса на этот ресурс на фоне распространения коронавируса в мире. Так, стоимость нефти марки WTI опускалась на 3%.



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