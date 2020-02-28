Мнение: «Мы снова говорим на разных языках …»

28.02.2020, 18:10, Разное

Он уже почти не скрывается. И совершает поступки, которые говорят об уверенности в том, что не будет наказан. Мелко, злобно, мстительно. Бравада и глупость.

В день убийства Бориса Немцова Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сенатора Сулеймана Геремеева.

Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров справедливо негодует:

«Сулейман Геремеев – это лицо, которое мы в ряду других настоятельно требовали допросить в ходе расследования убийства Бориса Немцова. Это родной дядя Руслана Геремеева, который является непосредственным командиром некоторых из уже осужденных по данному делу и чье местонахождение сейчас неизвестно. Иначе как плевком в лицо общественности со стороны действующей власти Российской Федерации это демонстративное вручение медали за заслуги перед Отечеством, за законотворческую деятельность человеку, который не внес ни один законопроект, [назвать} невозможно. Его племянник с очевидностью участвовал в убийстве Бориса Немцова, и карточки от номера Сулеймана Геремеева в «Президент-отеле» были найдены в одной из квартир лиц, проходящих по делу Немцова».

Зачем это Путину? Для чего эта демонстрация?

Мы думаем, что это месть за доклад ОБСЕ по делу об убийстве Немцова и за переименование в Праге площади, на которой стоит российское посольство. Теперь у него серьезный адрес – Площадь Бориса Немцова, дом 1.

Ах так! Вы смеете меня унижать? Прижимать к стенке своими докладами? Бить по лицу именем Немцова? Так нате вам – медаль Геремееву. Это такой ответный троллинг. Мелкий, потому что руки в этом деле связаны – Чепигу с Мишкиным не отправишь.

И кстати то, что медалью наградил, а не орденом, тоже рассчитанный шаг больных кремлевских голов: покажем, что ваши «укусы» для нас мало что значат. Даже ордена не достойны.

Но ведь этот шаг Путина выдает его. Он попал в цугцванг – любой ход в партии плохой. Сам себя загнал.

Мы в СерпомПо оцениваем медаль Геремееву и с другой стороны, не только с той, о которой сказал Вадим Прохоров. Это знак поощрения, демонстрация «вы под прикрытием», «не бойтесь», «ничего не изменилось», «я с вами». После доклада ОБСЕ надо было сделать такой поощрительный шаг. Не исключено, что он вынужденный – видно, далеко прячется племянник Геремеев, много знает, может начать говорить, если загонят в угол.

Впрочем, демонстративное молчание Путина, его невнимание к убийству своего политического оппонента в эти 5 лет, говорит о том, что дело нечисто.

Если Путин непричастен, то как бы выигрышно он смотрелся, если бы все эти годы добивался поиска заказчиков и организаторов. Объявил бы о том, что это его приоритет. Если бы демонстрировал внимание к убитому, встретился с его семьей, публично заявил о том, что Немцов его критиковал, но его убийство все меняет.

Ничего этого нет.

Есть другое – сцена, похожая на кадры из «Ирландца» Скорсезе, когда Фрэнк Ширан, убив Джимми Хоффу, многолетнего друга своей дочери, не находит слов для ответа на ее вопрос. И она понимает, кто убийца.

У нас тоже мафия. Когда они убили Немцова, будто переступили через черту, отделяющую политику от мафиозных методов. То, как ведет себя главный, его кремлевская, думская, мидовская «пехота», показывают это с очевидностью.

Активная часть общества требует найти заказчиков и организаторов. И она права. Потому что при всей жесткости полемики, есть последняя черта – убийство оппонента, ее нельзя переходить.

Но с другой стороны, похоже, давно живут в другой реальности. Там своя цель – замолчать, затянуть, уйти от ответственности. Там огрызнулись медальным троллингом.

Между этими позициями пропасть. Как и в спорах правозащитников с Путиным о склепанных «болотном» и «московском» делах. «Мы снова говорим на разных языках ..»

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