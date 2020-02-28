Без оперы и футбола: как Италия борется коронавирусом и пытается предотвратить панику

28.02.2020, 18:04, Новости дня

По данным Johns Hopkins CSSE, на утро 28 февраля в Италии зафиксировано 650 инфицированных (включая тех, кто является переносчиками вируса, но сами не больны). Основная их часть по-прежнему сосредоточена на севере — больше всего как раз в Ломбардии (403), Венето (111) и Эмилия-Романье (97). Однако по несколько случаев заражения зафиксировано и в других регионах: Тоскана, Лацио, Пьемонт, Сицилия, Лигурия, Альто-Адидже, Марке, Абруццо… С этими цифрами Италия по-прежнему остается на третьем месте по числу инфицированных после Китая и Южной Кореи. Власти Италии активно принимают меры по борьбе с новым COVID-19, но все больше убеждаются, что новая эпидемия не страшнее ежегодной эпидемии гриппа.

В Италии любят и чтут выходные. Поэтому состоявшееся вечером в субботу 22 февраля в штаб-квартире департамента Гражданской защиты заседание Комитета противодействия коронавирусу сразу выглядело событием неординарным. Созвавший его премьер-министр Джузеппе Конте, помимо главы департамента Анджело Борелли, пригласил министров иностранных дел и международного сотрудничества, здравоохранения, транспорта и коммуникаций, внутренних дел, а также министра по делам культурного наследия и туризма. Формальным поводом стала предварительная беседа премьера с Аттилио Фонтаной и Лукой Зайи — губернаторами регионов Ломбардия и Венето, где ситуация с распространением COVID-19 уже становилась угрожающей. Воскресное утро 23 февраля для многих итальянцев началось с новой порции тревожных новостей. Те мероприятия по противодействию угрозе эпидемии, что накануне только в общих чертах были обрисованы в ходе пресс-конференции, теперь стали законом — Декретом № 6. Полугодовое чрезвычайное положение в области здравоохранения и экстраординарные для мирного времени ограничения вступили в силу: страна начала масштабную борьбу коронавирусом.

Перестарались с тестами

До сих пор так и не выяснено, кто был «нулевым пациентом», с которым коронавирус проник в Италию. Эксперты продолжают скрупулезно распутывать цепочки, тянущиеся от больных и инфицированных, хотя честно признают: найти № 0 будет таким же невероятным событием, как отыскать пресловутую иголку в стоге сена. Зато с большой долей вероятности называют «пациентом номер один» 38-летнего сотрудника компании Unilever из города Кодоньо — одного из одиннадцати муниципалитетов «красной зоны» на севере Италии, в которых объявлен строгий карантин. Среди инфицированных также его беременная жена и шесть игроков местной футбольной команды, в составе которой он играл.

История пациента № 1 стала поводом для разноса, устроенного премьером Конте руководству госпиталя в этом маленьком городке на юго-востоке от Милана. Дело в том, что 18 февраля гражданин обратился в больницу с симптомами, напоминающими грипп. Посчитав, что раз эпидемия уже идет на спад, то ничего страшного нет, медики отправили его домой. Но через день тот вернулся с очевидно худшим состоянием. Тест показал, что у пациента COVID-19. Дальше — больше. Значительная часть из нескольких сот вирус-положительных в Ломбардии так или иначе оказались связаны с госпиталем в Кодоньо; среди них несколько врачей и медсестер, пациенты и посещавшие их родственники. По словам Конте, очаг заражения в Ломбардии разросся, «потому что руководство больницы не полностью соблюдало протоколы, рекомендованные для этих случаев». Разумеется, администрация больницы и санитарный врач региона с негодованием отрицают обвинения в халатности. Но на детальные разбирательства нет времени: ситуация такова, что поиски виноватых лучше отложить до лучших, безвирусных времен.

Справедливости ради надо сказать, что в немалой степени к сомнительному лидерству Италии в списке самых зараженных коронавирусом стран привели… профилактические меры. На сегодняшний день итальянские медики сделали почти 10 тысяч тестов на коронавирус, в то время как французские врачи — чуть больше 700, американские — 445. Как тут не вспомнить циничную медицинскую шутку: «Нет полностью здоровых пациентов, есть недообследованные». Даже премьер Конте посчитал, что с массовым тестированием перегнули палку, и призвал сограждан быть сдержаннее в своих желаниях провериться на COVID-19. «Если у кого-то простуда, высокая температура, это не значит, что надо делать тест, он предписывается в ограниченном числе случаев… То, что в эти дни мы, вероятно, перестарались с тестами, не отвечает требованиям научного сообщества. Это кончится нагнетанием драматизма. Надо рационально следовать предписаниям, иначе мы столкнемся с распространением ложной информации о происходящем».

Пока вряд ли возможно говорить с должной корректностью об уровне смертности в стране именно от COVID-19 — слишком мало данных. Но, к чести итальянских медиков и СМИ, каждый из 17 смертельных случаев детально исследован, население получает инфомацию о них без оговорок и купюр. В зоне риска в основном пожилые люди (68–88 лет) с иммунитетом, ослабленным хроническими заболеваниями (почечная недостаточность, инфаркты, онкология). Именно на это предлагает обратить внимание представитель Италии в ВОЗ, специалист в области эпидемиологии и организации здравоохранения профессор Валтер Риккарди, только что назначенный консультантом министра здравоохранения Италии Роберто Сперанса: «Из 100 заболевших 80 спонтанно излечиваются, у 15% — серьезные проблемы со здоровьем, которые, впрочем, можно контролировать в стационаре, еще 5% оказываются в тяжелом состоянии, 3% грозит летальный исход… Надо помнить, что у всех умерших были серьезные проблемы со здоровьем». А также о том, что от обычного гриппа и его осложнений в Италии ежегодно умирает 8000 человек.

По данным на 27 февраля, по крайней мере 45 заболевших итальянцев уже выздоровели. Правда, пациент № 1 пока находится под наблюдением врачей, его состояние медики описывают как тяжелое, но стабильное. Постоянно контролируют также здоровье его родителей, а жена была госпитализирована в больницу в Падуе. Ее состояние не внушает опасений, как и здоровье их еще не родившегося малыша.

На матч не ходи — болей дома

В интервью «Новой газете» заведующий кафедрой инфекционных болезней Боткинской больницы, доктор медицинских наук Владимир Белобородов довольно нелестно отозвался об усилиях итальянских коллег: «Итальянцы просто безбашенные, у них нет нормальной системы эпидемиологического контроля… за вирусом никто не следит, но и там эпидемии, конечно, не будет, просто заболеет какое-то число людей».

Но так ли легкомысленны и беспечны итальянцы, как это видится из России? И можно ли назвать «безбашенными» принятые в стране на государственном и региональном уровнях меры по сдерживанию эпидемиологической угрозы? Согласно уже упомянутому Декрету № 6, под запретом оказалось проведение массовых развлекательных и религиозных мероприятий, шоу и концертов, а также спортивных соревнований, включая значимые футбольные матчи. Этот законодательный акт также дает работодателям право перевести наемных работников на удаленный режим труда. Временно запрещены традиционные для каникул школьные экскурсии по стране и за рубеж.

Ограничения касаются в первую очередь севера Италии. Получив полномочия вводить карантин для сдерживания заражения, местные власти при содействии полиции и армии установили его вокруг более чем десяти коммун в Ломбардии и Венето. Кроме того, уже самостоятельно они приняли решение как минимум на неделю закрыть школы и университеты. Под ограничительные меры попали святые для каждого итальянца карнавал в Венеции и матчи категории А, закрылись привлекающие в Милан тысячи туристов собор и театр Ла Скала. Во время ежегодной недели высокой моды многие кутюрье добровольно отменили показы своих коллекций, а дом Армани согласился провести дефиле без публики. С апреля на июнь перенесена международная выставка-ярмарка мебели…

А что же итальянцы?

Наверное, мало кому из жителей приятно осознавать, что их страна оказалась на пьедестале почета не мирового чемпионата по футболу, а «первенства» по распространению нового вируса. Что из-за пары пожилых итальянцев с положительными тестами на COVID-19 закрыли на карантин отель на Канарах с тысячью постояльцев, а двое вирус-положительных велосипедистов стали причиной приостановки велогонки Emirates Cycling Tour. Что нескольким десяткам итальянских туристов запретили даже выходить из самолета на Маврикии, а власти многих стран уже не рекомендуют своим гражданам без насущной надобности ездить в Италию и вводят в аэропортах обязательную проверку прилетевших оттуда пассажиров.

Но в целом реакция итальянцев на происходящее ничем не отличается от присущей всем прочим обитателям земного шара. Кто-то впадает в панику и мчится в супермаркет скупать продукты первой и всех последующих необходимостей, а потом в аптеки — за антисептиками и масками, которые уже в большом дефиците. Фото и видео пустых полок и приступов панического поведения попадают на страницы СМИ и в выпуски телевизионных новостей, что, естественно, его лишь усугубляет. И сколько бы власти не убеждали, что ситуация под контролем, услышать и принять это удается далеко не всем. В чем-то это похоже на боязнь летать: умом мы понимаем, что по статистике авиаперелеты безопаснее поездок на автомобиле, но когда дело доходит до выбора, подняться ли на борт самолета или ехать, предпочитаем сесть за руль.

Впрочем, много и тех, кто продолжает жить как ни в чем не бывало, особенно в регионах и областях, где пока не зафиксировано ни одного случая заражения. «Отменили карнавал в Венеции? А мы надели костюмы и продолжаем веселиться!» — улыбаются на камеру жители почти половины Италии. Правда, и там местные власти получили возможность вводить свои меры защиты от эпидемии и не замедлили ею воспользоваться, пока профилактически. Чаще всего они ограничиваются отменой массовых мероприятий и закрытием школ и университетов. Последнее стало проблемой: в большинстве итальянских вузов февраль — время экзаменов и защиты бакалаврских и магистерских дипломов. Отменять выпуск не стали, но увы, вход родственникам и друзьям на торжественные акты закрыли.

Трудно сказать, сколько человек в Италии ежеминутно набирает на своих телефонах 1500 — бесплатный общенациональный круглосуточный номер информационной службы, созданной специально, чтобы отвечать на любые вопросы граждан о коронавирусе. Аналогичные бесплатные номера, только начинающиеся с 800… открыли все регионы страны. Это сделано в первую очередь для того, чтобы разгрузить номер экстренной помощи 112. По нему настоятельно просят звонить только в случае явных симптомов COVID-19. Плакаты и листовки с их описанием можно найти повсюду — в общественном пространстве и в сети. Во всех прочих ситуациях рекомендуют не посещать приемные отделения больниц и скорой помощи, оставаться дома и вызывать своего лечащего врача. Сейчас итальянские власти вообще во многом полагаются на сознательность своих граждан. Без нее даже самые жесткие противоэпидемиологические шаги могут оказаться бесполезной тратой сил и ресурсов. В прошлое воскресенье премьер-министр Конте высказал надежду, что эффективность принятых мер будет видна через неделю.

Татьяна Аникина