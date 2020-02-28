РПЦ просит передать ей собор Спас на Крови в Петербурге

28.02.2020, 18:01, Новости дня

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсофоний попросил городскую администрацию Санкт-Петербурга передать Русской православной церкви Спас на Крови. Об этом сообщил в фейсбуке депутат Заксобрания Максим Резник: 

По его словам, власти Санкт-Петербурга проведут совещание на эту тему 5 марта. 

Просьбу митрополита подтвердило издание «Фонтанка». По его данным, документ был отправлен в петербургскую администрацию еще в октябре. 

 

Сейчас собор относится к музейному комплексу «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». Представители музея пока не подтверждают просьбу о передаче храма православной церкви. Однако вице-губернатор Владимир Кириллов подтвердил «Фонтанке», что обращение Варсонофия было. 

Собор Воскресения Христова на Крови или просто храм Спаса на Крови на берегу канала Грибоедова — один из самых известных храмов в Санкт-Петербурге. Он был построен на месте, где в марте 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II. Храм был возведён по указу императора Александра III в 1883—1907 годах архитектором Альфредом Парландом и архимандритом Игнатием (Малышевым) в «русском стиле», который напоминает московский собор Василия Блаженного на Красной площади. 

В январе 2017 года Русская православная церковь в лице патриарха Кирилла попыталась вернуть себе другой знаковый храм Петербурга, Исаакиевский собор. Губернатор Георгий Полтавченко тогда дал на это свое согласие, но жители Петербурга и многие политики тогда выступили против этой инициативы и неоднократно выходили на акции протеста против передачи собора. 

В итоге решение о передаче собора, в котором хранится 26 тысяч предметов музейного фонда, было отменено. 



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