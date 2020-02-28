Наука: Запах настоящего мужчины. Почему тело пахнет и что с этим можно сделать

28.02.2020, 18:01, Разное

Стандартный набор подарков на 23 февраля включает в себя дезодорант. Или антиперспирант. Или между ними нет разницы? Разбираемся в том, как устроено потоотделение у человека, откуда берутся неприятные запахи, какие средства защиты от них лучше, как они зависят от погоды и чем грозят нашей коже.



Почему пот пахнет

Пусть запахи не играют в жизни человека такой роли, как у каких-нибудь кротов или крыс, некоторые из них могут быть для него крайне неприятны.

В их числе — запах пота, особенно из подмышек. Его интенсивность и (не)приятность зависят от того, какие железы его выделили и как бактерии, живущие на коже, переработали его компоненты.

Сначала о потовых железах. Это многоклеточные извитые трубочки длиной несколько миллиметров, которые расположены в глубинных слоях кожи и одним концом открываются во внешнюю среду. Существует три основных типа потовых желез, они отличаются способом выделения своего секрета, то есть пота.

Если частицы пота выходят на поверхность клетки как нейромедиаторы — мембранные пузырьки подносят их к поверхности клетки и сливаются с ней, выкидывая свое содержимое наружу, тогда это называется мерокриновой или эккриновой секрецией.В таком поте кроме воды содержатся в основном ионы натрия и хлора — по сути, обычной соли, и пахнуть тут особо нечему. Небольшая примесь глюкозы (углевода) и пептидов, в том числе антимикробного вещества дермицидина, не дают запаха.

Бывает так, что от клетки отщепляются фрагменты, которые могут содержать не только воду и растворенные в ней соли, но и липиды, углеводы, аминокислоты и куски клеточных органелл. Это апокриновая секреция, и при ней пот, как правило, пахнет сильно.

Железы, чьи клетки выделяют пот таким способом, обычно расположены близко к волосам и сосредоточены там, где их много: в подмышках, рядом с наружными половыми органами и анусом, на голове.

Однако сразу после появления такого пота на коже он не пахнет. Учуять сами белки и липиды мы не можем, так как они нелетучи. Запах «апокриновому» поту придают бактерии (в частности, рода Corynebacterium), разлагающие органические вещества в его составе.

По-видимому, основная бактериальная мишень — аминокислоты в составе пептидных молекул. Их выбросу способствует специальный белок-транспортер, который кодируется геном ABCC11.

Одна мутация в этом гене приводит к тому, что состав белка меняется и он, по-видимому, перестает пропускать некоторые вещества. У такого человека пот не пахнет. К сожалению большинства читателей, эта мутация весьма нечасто встречается у европеоидов и негроидов, хотя у азиатов не так уж редка.

Возможен и промежуточный вариант — апоэккриновый, когда пот в одной железе выделяется и апокриновой, и мерокриновой секрецией. Он тоже обладает запахом — по причинам, указанным выше.

С возрастом соотношение желез разных типов меняется: по мере взросления растет доля апокриновых (она может достигать 50 процентов) и смешанных, снижается доля мерокриновых. К старости активность потовых желез, как правило, уменьшается.

Если бы все млекопитающие так же критично относились к запаху пота, как люди, можно было бы считать, что нам повезло. У Homo sapiens в разы больше процент мерокриновых потовых желез, чем у других зверей, поэтому «человечиной» мы пахнем далеко не так интенсивно, как собаки — «псиной».Но поскольку большинство видов, судя по всему, не испытывают неприязни запаху своего и чужого пота, эта человеческая особенность только для нас самих и важна.

Дезодорант и антиперспирант

Получается, что избавиться от запаха можно несколькими путями: уменьшить число бактерий в местах скопления апокриновых желез, снизить интенсивность образования потенциально пахучего пота или попытаться заглушить неприятный «аромат» более приемлемым. Эти подходы можно комбинировать.

Антиперспиранты снижают объем пота, дезодоранты ослабляют запах и (или) тормозят развитие бактерий, которые его вызывают.

Управление США по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рассматривает дезодоранты как косметические средства, а антиперспиранты — как лекарства, поскольку они влияют на функционирование человеческого организма.

По версии FDA, антиперспирант со стандартной эффективностью, действующий 24 часа, должен снижать интенсивность потоотделения за это время не менее чем на 20 процентов, а экстраэффективный — не менее чем на 30 процентов. Прекратить этот процесс полностью средство вряд ли может, но это и не требуется.

Действующие вещества антиперспирантов — это, как правило, соли алюминия (хлориды, хлораты и так далее). Предполагается, что они закупоривают поры — выходы потовых желез на поверхность кожи.

Французские исследователи (правда, аффилированные с одним крупным производителем косметики и бытовой химии) смоделировали потоотделение и показали, что ионы алюминия связываются с белками, а потом вместе с ними прилипают к стенкам протоков желез.

Агрегаты увеличиваются за счет присоединения белков из новых порций пота и в конечном счете закрывают просвет каналов. Несмотря на это, компоненты антиперспиранта постепенно вымываются из потовых желез. Алюминий в них не накапливается.

Дезодоранты нередко содержат спирт и за счет него дезинфицируют кожу. Также в них могут содержаться отдушки, маскирующие запах пота. Кое-кто даже предлагает применять в качестве дезодоранта пищевую соду, ссылаясь на то, что она может обладать антибактериальными свойствами.

Утром эффективнее

Поскольку дезодоранты не лекарства, их эффективность не обязательно доказывать. Для антиперспирантов это можно сделать, но выясняется, что сравнить несколько средств между собой непросто.

Стандартные тесты на людях включают нанесение антиперспирантов на подмышки добровольцев, но то, насколько конкретное средство ослабляет потоотделение, зависит от времени года, а не только от интенсивности его использования и концентрации действующих веществ. Вероятно, дело во влажности воздуха, влияющей на консистенцию антиперспиранта в месте нанесения.

Как выяснили немецкие дерматологи в 2008 году, зимой некоторые антиперспиранты в модельных условиях даже немного увеличивают объем пота, выделяемый железами в подмышках.

Они предложили альтернативу, которая, кстати, позволяет сравнивать сразу несколько продуктов — наносить антиперспиранты на кожу спины. Ее площадь больше, а потоотделение на ней не так зависит от сезона.

Другое исследование показало, что эффективность закупорки протоков потовых желез зависит от реакции среды поверхности кожи подмышек. Утром она более щелочная, вечером — более кислая, и лучше антиперспиранты работают, если их применить утром.

Четкую зависимость эффективности дезодорантов и антиперспирантов от пола того, кто их использует, не выявили. Принципы работы потовых желез у мужчин и женщин одни и те же. Кроме того, наиболее важный для потоотделения параметр — соотношение площади поверхности тела и его объема.

Вероятно, одна отдушка может подходить в качестве маскирующего запах агента лучше, чем другая, но на то, как хорошо антиперспиранты и дезодоранты блокируют выделение пота или уничтожают бактерий, они, по идее, влиять не должны.

Токсины и алюминий

Дезодоранты и антиперспиранты — бытовая химия (или даже лекарства), и, как любая химия, некоторых людей они пугают.

Кто-то приписывает алюминию роль провокатора болезни Альцгеймера, а саму идею снижать интенсивность потоотделения ругают за ненатуральность: якобы с потом выделяются токсины, а если не давать ему покидать тело, то и ядовитые вещества останутся внутри.

Проще всего разобраться с «токсинами». Да, пот — продукт выделения, подобный моче. Но моча — это бывшая кровь, тщательно профильтрованная через специально организованные для сбора организменных отбросов органы — почки. Пот такой фильтрации не проходит.

К тому же организм выделяет пот в первую очередь для того, чтобы охладиться. Звери сухих местообитаний, такие как песчанки и шиншиллы, практически не потеют: им крайне нежелательно терять драгоценную воду, а снизить температуру тела можно и другими способами. Но это не значит, что их организмы «зашлакованы».

Ну а люди с гипергидрозом, у которых активность потовых желез слишком велика, ничуть не «чище», чем остальные.

Конечно, если полностью заблокировать работу потовых желез, человеку едва ли будет хорошо, но антиперспиранты с такой интенсивностью никто не применяет.

Алюминий связывали с болезнью Альцгеймера в начале 2000-х годов, и в основном это делали авторы петиций против антиперспирантов. Они говорили, что алюминий может попасть в головной мозг через обонятельный тракт.

Аргументом в дискуссии служило исследование, в котором шести кроликам (две группы по три животных) вводили через специально проделанную в лобной кости щель растворимые полоски гельфоума, пропитанные лактатом или хлоридом алюминия в концентрации 5–15 процентов.

У трех кроликов развились гранулемы в мозге, притом в случайных местах. Однако структура этих образований не похожа на амилоидные бляшки, возникающие при болезни Альцгеймера. Кроме того, остался открытым вопрос, почему у шести остальных животных этого не произошло.

FDA выпустило документ, в котором выразило свою позицию, в том числе, по вопросу связи алюминия в антиперспирантах и болезни Альцгеймера: ее нет.

Рак не страшен

Еще говорят, что парабены (соли и эфиры парагидроксибензойной кислоты, выступающие в качестве противомикробных агентов) в составе дезодорантов могут действовать подобно гормону эстрогену, который порой провоцирует рак молочной железы.

Логика в утверждениях про опухоли такая. Часто опухоль молочной железы возникает в той ее части, которая расположена ближе к подмышке. А молочные железы — это видоизменения потовых желез (вспомним утконоса, у которого молоко стекает по шерсти подобно поту).

Никто специально не смывает дезодоранты, поэтому теоретически парабены могут накапливаться в коже подмышек и, вероятно, проникать глубже. И в подмышечных впадинах, и в молочных железах расположены скопления лимфатических узлов, связанные в единую систему. Вот почему дезодоранты с парабенами обвиняют в развитии рака груди.

Не исключено, что парабены действительно влияют на риск развития рака молочной железы (хотя не все его разновидности связаны с эстрогеном). Их находят практически во всех соответствующих опухолях, причем даже у тех, кто не пользовался парабенсодержащими дезодорантами.

При этом в пораженных тканях наиболее высоко содержание метилпарабена (12,8 нанограмма на грамм), действие которого, подобное активности эстрогена, выражено в наименьшей степени по сравнению с другими парабенами и в миллион раз слабее, чем у эстрогена под названием 17β-эстрадиол.

В исследованиях, где парабены связывали с риском рака, не проверяли, пользовались ли пациенты какими-то других средствами помимо дезодорантов. И в общем, наличие вещества в опухоли вовсе не означает, что именно оно стало причиной ее возникновения.

По всем перечисленным причинам Европейский генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевой продукции в 2005 году заключил: утверждать, что использование дезодорантов с парабенами повышает риск рака молочной железы, нельзя.

Но любое средство, которое применили не по назначению, может быть опасным. Так, в ноябре 2018 в BMJ Case Reports опубликовали описание случая, когда 19-летний парень, специально надышавшись спрея-дезодоранта, погиб от остановки сердца. Она, предположительно, была вызвана бутаном в составе аэрозоля.

Но подобное могло произойти не только при использовании дезодоранта. На упаковках многих предметов бытовой химии написано «беречь от детей». Существует масса инструкций к ним, а также к лекарствам и приборам, и везде есть ограничения использования.

Другое дело что искать средства для изменения сознания человечество никогда не бросит, и риски подобных процедур нет-нет да и переоцениваются.

Подведем итог. Получается, что и дезодоранты, и антиперспиранты — подарки по крайней мере безопасные. Другое дело, что они нужны не всем, а лишь тем, у кого усиленное потоотделение и чей пот заметно пахнет. Эти множества перекрываются, но не совпадают, поскольку пахнет не весь пот, а только выделенный железами определенного типа и обработанный бактериями.