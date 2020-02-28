Самолечение акне медики назвали опасным для здоровья

28.02.2020, 17:46, Разное

Медицинские специалисты не рекомендуют самостоятельно лечить акне из-за опасности для здоровья. Воспаление сальных желез и волосяных фолликулов способно спровоцировать множество разных причин, поэтому, избавившись от внешних проявлений, человек не устранит саму болезнь, их вызвавшую.
По словам дерматовенерологов и косметологов, акне появляется из-за гормонального сбоя, слабой иммунной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта и постоянных стрессов. А угревая сыпь является реакцией организма на использование специфической косметики, взаимодействие с токсическими веществами или долгое пребывание под ультрафиолетом.

В любом случае врачи не рекомендуют заниматься самолечением. Для устранения разных причин появления акне необходимо подобрать определенное лечение. Использование неправильных препаратов не только не избавит от акне, но и может вызвать нарушение работы всего организма. Кроме того, некоторые кремы и сыворотки способны вызвать аллергическую реакцию.

Также медики не советуют самостоятельно применять антибиотики или гормональные мази. Антибиотики — особо активные вещества, вредящие слизистой организма и желудочно-кишечному тракту, поэтому их могут назначить только специалисты. 



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