Кратер в Германии поможет больше узнать об истории Марса

28.02.2020, 17:46, Разное

В Баварии находится кратер Рис, сформированный 15 миллионов лет назад после падения метеорита. Возле него сохранились породы, схожие с марсианскими. Ученые уверены, что они могут многое рассказать об истории Красной планеты.

Эксперты проанализировали образцы породы из этого кратера, который некогда был водоемом. Итог работы продемонстрировал — те обладают существенным уровнем pH и высокой щелочностью. Сейчас предполагается, что корабль NASA Mars 2020 сможет приземлиться в подобном месте, где ранее имелась вода в жидком состоянии. Кратер на Красной планете будет иметь подобный с Рисом химический состав. Подробное изучение содержания азота, щелочности и pH в образцах Риса поможет экспертам хорошо понять свойства воды на Марсе и установить численность углекислого в атмосфере планеты.

Научные сотрудники Университета Калифорнии допустили, что на четвертой от Солнца планете прежде было существенное количество кислорода, благодаря чему удавалось бы выживать сложным формам жизни, но более простые смогли бы поддерживаться лишь в случае нейтрального уровня pH в данной субстанции с щелочной составляющей. Данный фактор указывал бы на достаточный объем химического вещества в атмосфере, и тогда Марс больше напоминал бы Землю с ее нынешним состоянием. При теплом климате на планете обязательно присутствовала бы жидкая вода.