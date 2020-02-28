Эксперты дали несколько советов для оздоровления поясницы

28.02.2020, 17:46, Разное

Малоподвижный образ жизни основательно вредит здоровью человека. В значительной степени он отражается на состоянии позвоночника и ведет к появлению болей в районе поясничной области.

В этом случае обращение к медикам уже становится обязательным. Предотвратить же появление угрозы можно с помощью ежедневной физической гимнастики. Не стоит сразу же нагружать нетренированное тело длительными и усиленными упражнениями. Пользы они не принесут, все должно быть в пределах разумного. Несколько посильных упражнений в течение 20-30 минут ежедневно уже через пару месяцев помогут избавиться от ощущения дискомфорта в спине.

Самым эффективным упражнением, по мнению специалистов, является «кошка». Все видели, как часто грациозное животное прогибает спину, потягиваясь при этом. Эксперты советуют попробовать повторить её движения. Из положения на четвереньках на вдохе необходимо поднять голову вверх и выгнуть по возможности спину. На выдохе голова опускается, а тело переходит в начальное положение.

Не менее полезна и поза так называемого «кузнечика». На иллюстрации видно положение, которое необходимо принять. Причем руки и ноги нужно вытягивать одновременно, а в положении прогиба задерживаться, постепенно увеличивая продолжительность фиксации. Это станет возможным в ходе укрепления позвоночника. Достаточно эффективны упражнения-скруткис поворотами согнутых в коленях ног влево и вправо. Полезным станет и регулярное плавание в бассейне, которое поможет окрепнуть всему организму.