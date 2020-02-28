Астрономы зафиксировали крупнейший за всю историю взрыв во Вселенной

28.02.2020, 17:46, Разное

Во Вселенной произошел самый мощный взрыв во Вселенной, таких глобальных инцидентов в пространстве не было миллиарды лет. Открытие сделали сотрудники Международного центра радиоастрономических исследований.
Согласно информации ученых, взрыв зафиксирован на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли в скоплении Змееносца. Источником этого космического происшествия оказалась черная дыра сверхмассивного размера. До этого астрономы замечали вспышки в центральных районах галактик, но этот намного мощнее.

Специалисты утверждают, что катаклизм длился очень медленно, затянувшись на сотни миллионов лет. Мощность хлопка можно сопоставить с извержением вулкана Сент-Хеленс 40 лет назад, когда тот в результате был частично ликвидирован. «Разница в том, что можно поместить 15 Млечных Путей в кратер, который остался после извержения», — заметили ученые. Точные причины феномена эксперты изучат внимательнее.

Млечный Путь вместе галактиками Андромеды, Треугольника и 40 карликовыми сформировали Местную группу галактик из Местного сверхскопления. Его размер равен одному квинтиллиону километров. В нем содержится до 400 миллиардов звезд, основной их объем находится в форме плоского диска. По данным астрономов, спустя четыре миллиарда лет Млечный Путь поглотит Малое и Большое Магеллановы Облака, а еще через один миллиард лет столкнется с Андромедой. Имеется гипотеза, что Земля при этом не пострадает.



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