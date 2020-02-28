Принц Гарри и Бон Джови вместе записали песню

28.02.2020, 17:43, Новости дня

На странице герцогов Сассекских в Instagram разместили фрагмент песни Unbroken, коорую в звукозаписывающей студии исполняли фронтмен американской группы  Bon Jovi и британский принц Гарри.

«Я сказал, что попробую», – приводятся слова Гарри в описании ролика.

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I said I’ll give it a shot… * Sound On * • Stay tuned for more to come later… #WeAreInvictus

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 28 Фев 2020 в 3:19 PST

Бон Джови сказал, что он с нетерпением ожидает работы с художником, ранее известным как принц. Об этом сообщает BBC.

Трек записывали в лондонской студии Эбби-роуд. Композиция станет гимном Invictus Games (Игр непобежденных), которые должны пройти в мае в Гааге.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и его супруга, герцогиня Меган – заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь». 

Спустя месяц после заявления герцога и герцогини о сепарации, королева Елизавета II запретила Сассекксим представлять королевский дворец на официальных мероприятиях. До окончания «переходного периода» супруги обязуются посетить шесть официальных мероприятий, последнее из которых запланировано на 9 марта – ожидается, что принц Гарри и его жена Меган присоединятся к королевской семье на службе Содружества в Вестминстерском аббатстве. Визит принца Гарри в Эдинбург – первый из шести оставшихся визитов в статусе королевской особы

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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