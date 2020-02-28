Путин наградил чеченского сенатора Геремеева, чей родственник фигурировал в деле об убийстве Немцова

28.02.2020, 17:43, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени члена Совета Федерации от Чечни Сулеймана Геремеева, соответствующий указ размещен на портале правовой информации РФ.

Имя Геремеева упоминалось деле об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Указ о награждении был подписан 27 февраля, в пятую годовщину убийства Немцова. 

В документе сказано, что Геремеев награжден за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». 

Геремеев является членом верхней палаты российского парламента – Совета Федерации – с 2010 года. За это время, как сообщается в системе обеспечения законодательной деятельности в РФ, он был соавтором семи законопроектов, ни один не был принят. 

«Радио Свобода» отмечает, что Геремеев входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова. Сулейман Геремеев – дядя бывшего командира роты чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева, которого в 2015 году объявляли в розыск по подозрению в организации убийства Немцова. Подчиненным Руслана Геремеева был Заур Дадаев, которого следователи считают убийцей Немцова.  Но в итоге, как пишет «Новая газета», в Следственном комитете отказались от предъявления обвинений Руслану Геремееву и в заключении назвали организатором преступления его водителя.

Кроме того, по данным РБК, в квартире, где жили обвиняемые в убийстве политика, были найдены ключи от номеров «Президент-отеля», которые занимал Геремеев.

Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира батальона «Север» Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы.

Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками.

Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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