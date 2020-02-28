Турция сократила отставание от Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА

28.02.2020, 17:43, Новости дня

Украинская ассоциация по результатам еврокубковой недели осталась на 10-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

«Шахтер» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с португальской «Бенфикой» со счетом 3:3 и прошел в следующий раунд турнира. Этот результат принес украинской ассоциации 0,2 очка в рейтинг коэффициентов УЕФА.

У Турции также остался один представитель страны в еврокубках – «Башакшехир», который в матче 1/16 финала Лиги Европы победил «Спортинг» (4:1) и заработал для ассоциации свое страны 0,4 балла.

Украинская ассоциация имеет в активе 34,100 балла, у Турции – 33,200. У Нидерландов, которые идут девятыми, – 35,750 балла.

10-е место, которое в данный момент занимает Украина, позволяет второй команде из чемпионата стартовать со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда из ассоциации, которая занимает девятое место, стартует с третьего, более позднего, этапа.