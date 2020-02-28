Коронавирус SARS-CoV-2. В Киеве госпитализировали украинку, которая прилетела из Италии

28.02.2020, 17:43, Новости дня

27 февраля в Киеве в рамках усиленных мер контроля по недопущению распространения на территории Украины коронавируса SARS-CoV-2 госпитализировали украинку, которая прилетела из Италии. Об этом 28 февраля УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он пояснил, что женщину отправили в больницу, так как пограничники зафиксировали у нее повышенную температуру.

«Насколько мне известно, не подтверждается ее заболевание коронавирусом, там ОРВИ, но окончательно о состоянии здоровья этой гражданки могут сказать только медики… На всех направлениях осуществляется усиленный контроль людей, которые следуют в Украину, как на государственной границе, так и на линии разграничения и на административной границе с Крымом. Усиленные меры контроля начались в пункте пропуска «Тиса» 25 февраля, и сейчас они распространены на весь границу», – сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы.

Он добавил, что за период усиленного контроля температуру на границах страны измерили более 160 тыс. человек.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

В Италии зафиксировано наибольшее количество заразившихся коронавирусом вне Китая – 474 человека по состоянию на 27 февраля, 12 человек погибли.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.